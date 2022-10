Aus dem Führerhaus geschleudert: Traktorfahrer (36) verunglückt in Franken tödlich

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der 36-jährige Traktorfahrer wurde durch den Unfall aus dem Führerhaus geschleudert. © vifogra / Redaktion

Am Samstag kam es im Nürnberger Land zu einem schweren Unfall mit einem Traktorgespann. Der 36-jährige Fahrer verlor dabei sein Leben.

Neuhaus a. d. Pegnitz – Ein tödlicher Unfall beschäftigt momentan die Polizei Mittelfranken. In Neuhaus a. d. Pegnitz (Nürnberger Land) blieb ein 36-Jähriger am Samstag (8. Oktober) mit seinem Traktorgespann an einer Bahn-Unterführung hängen. Die Höhe des Anhängers sei laut Polizei offenbar der Grund gewesen.

Tödlicher Unfall in Franken: Für Traktorfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Durch den Unfall ist der Traktorfahrer aus dem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt worden. Für den verunglückten 36-Jährigen kam trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. „Er verstarb noch an der Unfallstelle“, teilt die Polizei am frühen Samstagabend mit.



Das Fahrzeug selbst kam im Anschluss abseits der Fahrbahn im Flussbett der Pegnitz zum Liegen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird an diesen Ermittlungen ein Unfallsachverständiger beteiligt. Dieser hat seine Arbeit an der Unfallstelle bereits aufgenommen.

An der Bahnunterführung selbst entstanden bei dem Unfall leichte Beschädigungen. Nach einer Begutachtung durch Beauftragte der Deutschen Bahn konnte die Bahnstrecke bereits kurze Zeit später wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. (tkip)

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.