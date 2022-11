Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kracht frontal in Traktor – Audi-Fahrer (35) stirbt

Von: Tanja Kipke

Ein Audi kollidiert im Nürnberger Land frontal mit einem Traktor. © NEWS5 / Grundmann

Ein schwerer Unfall im Nürnberger Land forderte am Montagmorgen ein Leben. Ein Audi-Fahrer kollidiert mit einem Traktor.

Happurg – Ein Bild der Zerstörung bot sich den Einsatzkräften auf der Staatsstraße 2236 zwischen Alfeld und Happurg (Landkreis Nürnberger Land) am Montagvormittag. Ein Auto war mit einem Traktor zusammengestoßen, die Vorderseite des Audis wurde dabei komplett demoliert. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam der 35-jährige Fahrer bei dem Zusammenstoß ums Leben.

Tödlicher Unfall in Franken: Audi kracht frontal in Traktor – Ursache unklar

Nach Angaben der Polizei war der Audi-Fahrer Richtung Happurg unterwegs. „Zeitgleich war ein 73-Jähriger mit seinem Traktor in der Gegenrichtung unterwegs.“ Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 35-Jährige plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Traktor zusammen.

„Der 35-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.“ Jede Hilfe kam zu spät. Der Fahrer des Traktors wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Staatsstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt

Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. An den Bergungsmaßnahmen waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Auch die Polizeiinspektion Hersbruck sei zur Unfallaufnahme vor Ort gewesen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger hinzugezogen. (tkip)

