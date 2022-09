Tödlicher Unfall in Franken: Rollerfahrer kracht in Auto und stirbt

Von: Tanja Kipke

Für den 82-jährigen Rollerfahrer kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5 / Merzbach

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigt momentan die Polizei in Mittelfranken. Ein Rollerfahrer verlor bei dem Zusammenstoß sein Leben.

Erlangen-Höchstadt – Ein schwerer Unfall auf der Staatsstraße 2240 in Fahrtrichtung des Gremsdorfer Ortsteils Buch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) kostete am Montagnachmittag ein Leben. Der Fahrer eines Fiat befuhr gegen 16.30 Uhr die Staatsstraße, als an der Verbindungsstraße nach Adelsdorf plötzlich ein Rollerfahrer einbog. Er krachte gegen den bevorrechtigten Fiat, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Tödlicher Unfall in Mittelfranken: 82-jähriger Rollerfahrer stirbt noch am Unfallort

„Der 82-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle.“ Der Fahrer (49) des Fiats blieb laut Polizei körperlich unverletzt, musste jedoch vor Ort von Rettungskräften betreut werden. Wieso der Rentner in die Staatsstraße einfach einbog, ist derzeit noch nicht geklärt. Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch übernahmen die Unfallaufnahme.

Der Roller sowie der Fiat mussten abgeschleppt werden und „wiesen starke Beschädigungen auf“. Die Beamten sperrten die Staatsstraße 2240 im Bereich des Unfalls. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Buch b. Gremsdorf, Neuhaus und Hesselberg unterstützten die Polizeibeamten und leiteten den Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle ab.



