Tödlicher Unfall nahe Nürnberg: Verursacher (28) soll selbst die Polizei gerufen haben

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Das Fahrzeug kam in einem Graben zum Liegen. © NEWS5 / Oßwald

Nahe Nürnberg ereignete sich am Sonntag, dem 27. August, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine Person kam dabei ums Leben.

Bad Windsheim - Tödlicher Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (27. August). Wie News5 berichtet, kam es nahe Lenkersheim (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem schweren Verkehrsunfall. Das Unfallauto kam dem Bericht nach auf der Seite in einem Graben im Külsheimer Weg zum Liegen. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei vor Ort waren zwei Personen im Auto, der Gesundheitszustand der zweiten Person ist noch unklar.

Tödlicher Unfall in Bayern: Verursacher ruft selbst die Polizei

Wie infranken.de mitteilt, rief der 28-jähjrige Unfallverursacher selbst die Polizei und teilte demnach mit, dass eine weitere Person ums Leben gekommen war.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.