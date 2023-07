Mehrere heftige Unfälle in Bayern: Schwerverletzter nach Flucht vor Polizei, Motorrradfahrer in Niederbayern tot

Von: Felix Herz

In Bayern haben sich drei folgenschwere Unfälle ereignet. Das Foto hier zeigt das Wrack eines 40-jährigen Autofahrers, der bei der Flucht vor der Polizei zu schnell in einen Kreisverkehr fuhr und sich bei einem darauffolgenden Unfall überschlug. Er wurde schwer verletzt. © vifogra / Goppelt

Mehrere folgenschwere Unfälle haben sich in Bayern ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt, ein Motorradfahrer starb.

Update vom 5. Juli, 14.45 Uhr: Es gibt weitere Details zu dem Unfall im Allgäu. Bei dem Fahrer des Unfallverursachers, der auf die Gegenfahrbahn gekommen war, handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Die Frau, deren Auto er touchierte, ist 19 und wurde leicht verletzt. Bei dem Fahrer des Autos, in das der 21-Jährige gekracht war, handelt es sich um einen 40-Jährigen. Er und der Unfallverursacher wurden schwer verletzt und von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet.

Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Die B16 musste wegen der massiven Ölverschmutzung mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden und war für fünf Stunden gesperrt.

Erstmeldung vom 5. Juli: Windsbach – In Bayern haben sich seit dem späten Dienstagabend, 4. Juli, mehrere schlimme Unfälle ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt, ein Motorradfahrer starb bei dem Zusammenstoß mit einem Auto.

Nach Flucht vor der Polizei: Autofahrer überschlägt sich bei hohem Tempo

Nahe Windsbach, Landkreis Ansbach, ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, flüchtete ein 40-jähriger Autofahrer am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, vor einer Polizeikontrolle. Dabei raste er mit hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr.

Dort überschlug sich der Wagen dann und landete 30 Meter von der Straße entfernt auf dem Dach. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegens Krankenhaus.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in Niederbayern

In der Nähe von Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Mittwochmorgen, 5. Juli, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Trotz Reanimationsmaßnahmen sei er noch an der Unfallstelle verstorben. Die Polizei müsse noch weitere Details zum Unfallhergang und zur Ursache ermitteln, heißt es.

Drei Schwerverletzte nach Unfall im Allgäu

Auch im Allgäu ist es am Mittwochmorgen, gegen 5.50 Uhr, zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Auf der B16 nahe Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, ist laut Berichten der Polizei ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Die Polizei berichtet, dass der Autofahrer zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte und anschließend mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß.

Dabei wurden alle drei Fahrer schwer verletzt, laut Polizei waren zwei sogar nicht mehr bei Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte alle ins Krankenhaus. Die Polizei ermittle nun weitere Details zum Hergang und zur Ursache des schweren Unfalls. (fhz)

