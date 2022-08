39-Jähriger tötet Schwiegermutter in Mittelfranken: Polizei kann Verdächtigen festnehmen

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In diesem Haus in Roth spielte sich womöglich ein Familiendrama ab. Eine 67-jährige Frau wurde getötet. © vifogra / Goppelt

Am frühen Montagmorgen wurde in Roth eine Frau tot aufgefunden. Sie wurde womöglich von ihrem eigenen Schwiegersohn getötet. Die Polizei ermittelt.

Roth – In der mittelfränkischen Kreisstadt Roth wurde am Montagmorgen eine Frau tot in ihrem Haus entdeckt. Ein Tatverdächtiger war auch schnell ausgemacht – der eigene Schwiegersohn. Die Polizei konnte den Mann stellen und festnehmen. Die Hintergründe zu der Tat blieben zunächst noch unklar.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Tötungsdelikt in Roth: Frau möglicherweise von eigenem Schwiegersohn umgebracht worden

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken wurde am Montag eine 67-Jährige Opfer eines Gewaltdelikts. Gegen 4 Uhr morgens ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf ein. Ein zunächst unbekannter Mann soll sich in der Birkacher Hauptstraße – in einem Stadtteil von Roth – gewaltsam Zugang zum Haus der Frau verschafft haben. Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, entdeckten sie eine leblose Frau. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Tötungsdelikts.

Untersuchungen vor Ort ergaben schnell einen Tatverdächtigen. Der 37-jährige Schwiegersohn der Frau gilt als möglicher Täter. Er konnte kurze Zeit später festgenommen werden, schreibt die Polizei weiter.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Schwabach die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt sollen Experten des kriminalpolizeilichen Erkennungsdienstes die genauen Hintergründe des Verbrechens untersuchen. Unterstützt werden sie dabei von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. (tel)