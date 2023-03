„Totalausfall in meiner Straße“: Tausende Haushalte von Stromausfall in Nürnberg betroffen

Von: Tanja Kipke

Am Donnerstagabend fiel in zahlreichen Haushalten der Strom aus. Elf Postleitzahlen waren betroffen. Der Energieversorger sprach von einer „Störung“.

Nürnberg – In Nürnberg ist am Donnerstagabend (16. März) in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit. Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche im Westen Nürnbergs: „90429, 90461, 90443, 90419, 90431, 90402, 90439, 90409, 90478, 90411, 90403“.

Stromausfall in Nürnberg: Anbieter versucht Störung zu beheben

„Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung.“ Auf der Internetseite „Störungsauskunft“ hieß es, der Stromausfall sei voraussichtlich bis 21.50 Uhr behoben. Auf der Internetseite wurden Störungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt gemeldet. In mehreren Meldungen der Nutzer heißt es „Totalausfall in meiner Straße“ oder „Kompletter Stromausfall in der Nachbarschaft“.

Wie ein dpa-Fotograf berichtete, funktionierten auch Telefone nicht. Wie viele Haushalte genau von der Störung betroffen sind, war zunächst unklar. Ein Blick auf die Störungskarte zeigt, dass es mindestens mehrere Tausend seien müssten. (tkip/dpa)

