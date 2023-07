Totes Pferd und mehrere Verletzte: Autounfall auf der A9 in Mittelfranken

Von: Adriano D'Adamo

Auf der A9 bei Hilpoltstein stießen mehrere Fahrzeuge ineinander. Ein Pferd wurde dabei so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Hilpoltstein – Am Sonntag (9. Juli) ereignete sich auf der A9 in Mittelfranken ein tragischer Unfall mit schwerwiegenden Folgen. Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach der Anschlussstelle Hilpoltstein (Landkreis Roth) zu dem Vorfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Pferd in Folge eingeschläfert werden musste.

Pferd musste eingeschläfert werden: Schwere Verletzungen beim Tierarzt festgestellt

Ein 65-jähriger Fahrer wechselte aus bisher ungeklärten Gründen die Spur und kollidierte mit einem Pferdeanhänger. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Anhänger abgekoppelt und umgeworfen wurde. Das dazugehörige Auto konnte auf dem Standstreifen zum Stillstand gebracht werden, während das Fahrzeug des 65-Jährigen nach links gegen die Mittelleitplanke schleuderte.

Leider erlitt das Pferd im Anhänger so schwere Verletzungen, dass Tierärzte es einschläfern mussten. Der Fahrer des Wagens sowie zwei seiner Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden auf etwa 55.000 Euro. Warum der Fahrer die Fahrbahn wechselte, ist der Polizei noch nicht bekannt. (adda/dpa)

