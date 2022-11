Traditionsbäckerei leidet unter enormen Energiekosten: „Preissteigerung um fast 400 Prozent“

Ach wissen Sie Herr Gauland, eine Lüge ist dennoch ein Lüge. Schauen wir uns doch mal die Grafik zusammen an: https://uploads.disquscdn.c...

Wir sehen: In Deutschland war der Preis am 31.10.2022 am Spottmarkt sogar günstiger. Sie manipulieren also, in dem Sie einen Endkundenpreis von 60 Cent/kWh in Deutschland mit dem niederländischen Spottmarktpreis vergleichen.