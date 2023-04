Trotz gedeckter OP-Kosten „keine einzige Anfrage“ für Askan – Hund mit „Tierheim-Alltag überfordert“

Von: Katarina Amtmann

Askan wurde aus schlechter Haltung befreit, nun wartet der Malinois-Mix schon seit Monaten im Tierheim Nürnberg auf eine neue Familie.

Nürnberg - „Trotz gedeckter OP-Kosten keine einzige Anfrage.“ Das schreibt das Tierheim Nürnberg zu einem Foto von Hund Askan, der immer noch auf ein neues Zuhause wartet.

Name Askan Rasse Malinois-Mix Geschlecht männlich Alter 2 Jahre Kastriert nein Im Tierheim seit 22. Juni 2022

„Aus schlechter Haltung befreit“: Hund Askan wartet im Tierheim weiter auf eine neue Familie

„Askan wurde aus schlechter Haltung befreit und wartet sehnsüchtig auf sein Zuhause“, heißt es in dem emotionalen Post auf Facebook weiter. Schon vor Monaten berichtete das Tierheim über den Hund, doch noch immer hat er keine neue Familie gefunden. „Unser junger quirliger Schäferhund mit bunter Knete im Kopf sucht liebevolle, konsequente und vorallem aktive Menschen“, schreibt das Tierheim liebevoll über den Malinois-Mix.

„Mit dem Tierheim-Alltag überfordert“: Hund Askan sucht dringend ein Zuhause

„Unser sensibler Burschi ist mit dem Tierheim-Alltag überfordert, da er hier sehr gestresst ist“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Wenn man sich mit ihm beschäftige, sei er sehr anhänglich, aufmerksam und gelehrig. Askan habe „wahnsinnige Lust“ mit seinen Menschen zu arbeiten und Abenteuer zu erleben. „Ein richtiger Schäferhund eben“, meint das Tierheim.

Askan arbeite gerne mit der Nase, deshalb habe man angefangen mit ihm Suchspiele beziehungsweise Mantrailing zu machen. Grundkommandos seien ihm bekannt, aber auch noch ausbaufähig. „In unbekannten Situation muss man ihm mit Geduld zur Seite stehen, dann meistert er auch diese. Für ihn negative Erfahrungen speichert er sehr schnell ab und reagiert in diesen Situationen unsicher“, schreibt das Tierheim weiter.

Hund Askan wartet weiter auf eine neue Familie. © Tierheim Nürnberg

Hund Askan braucht OPs - Kosten sind gedeckt

Mit Hündinnen komme der Malinois-Mix gut zurecht, bei Rüden entscheide die Sympathie und mit einem vorhandenen Rüden müsste man es einfach ausprobieren, meint das Tierheim und kündigt dann einen Haken an: „Askan muss in seinem neuen Zuhause leider am Ellenbogen und anschließend an der rechten Hüfte operiert werden. Da er aktuell viel zu temperamentvoll ist, macht eine OP im Tierheim laut den Tierärzten leider wenig Sinn.“

Die gute Nachricht ist allerdings: Die OP-Kosten sind gedeckt. Deshalb hofft das Tierheim, dass das „pfiffige Kerlchen nun endlich sein Zuhause findet in dem er zur Ruhe kommen kann.“

„Es blutet einem das Herz“: Hund Askan wartet immer noch auf ein Zuhause

„Traurig wie viele Schäfis gerade nach einem Zuhause suchen“, kommentiert eine Frau den Facebook-Beitrag. „Es blutet einem das Herz. Es ist so ein Hübscher“, ist ebenfalls zu lesen. Einige ärgern sich in den Kommentaren aber auch über die Ansprüche, die an neue Besitzer gestellt werden: „Vielleicht sollten sich die Tierheime generell mal überdenken, ob die Anforderungen, die sie stellen um ein Tier zu vermitteln, nicht mehr als übertrieben sind. Keine Vermittlung an ältere Menschen, auf Bauernhöfe, an Berufstätige, an Familien mit kleinen Kindern und und und....“ und ein weiterer Nutzer stimmt mit ein: „Wenn man auch älteren Menschen ein Tier geben würde, wären viele Probleme vom Tisch.“

Über 1000 Menschen haben den Facebook-Beitrag des Tierheims bereits geteilt, um Askan bei der Suche nach einem neuen Zuhause zu helfen. Neben dem Malinois-Mix hofft auch Hunde-Oma Gimich auf ein Zuhause, für die Zeit die sie noch hat. Auch Hündin Jazz wartet auf eine neue Familie. Sie landete im Tierheim, weil ihr Besitzer starb. Der American-Bulldog-Mix braucht in Bayern einen Wesenstest. Wer Interesse hat, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen. (kam)

