Putin-Troll: Mariupol nicht zerbombt? Spott für Fake News im Netz - „Sind die Russen schon in Mittelfranken?“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann zeigte ein Foto des Martin-Luther-Platzes in Ansbach - und behauptete, Mariupol sei nicht zerstört. © IMAGO / imagebroker

Ein Twitter-Nutzer verbreitete ein Bild aus Ansbach - und behauptete es sei Mariupol. „Wo sollen die Zerstörungen sein?“, fragte er - und erntete Spott.

Ansbach - Am 24. Februar eskalierte der Ukraine-Konflikt zu einem Krieg, als die Truppen von Wladimir Putin Russlands Nachbarland überfielen. Die Solidarität mit dem osteuropäischen Land ist groß, immer wieder gibt es Hilfsaktionen und Spendenaufrufe.

Fake News im Ukraine-Krieg

Allerdings gibt es in dem Krieg auch ein großes Problem: Fake News. Welche Nachrichten kann man glauben, welche Posts auf Twitter sind echt? Einen besonders heftigen Fall von Fake News zeigte Twitter-Nutzerin Helena am Mittwoch (4. Mai) auf.

Ukraine-Krieg: Mariupol nicht zerbombt? Ansbach-Tweet zeigt Fake-News-Problem

Ein selbsternannter Putin-Unterstützer hatte kürzlich erklärt, Mariupol sei gar nicht zerstört. Dazu postete er ein angebliches Bild der Stadt vom 1. Mai. Doch: Das Bild zeigt nicht Mariupol, sondern die mittelfränkische Stadt Ansbach. Das verdeutlicht auch Helena in ihrem Tweet, indem sie dem Post einen Screenshot von der Seite des BR-Studios Ansbach gegenüberstellt. Darauf zu sehen: Das exakt gleiche Foto der Stadt „Wenn du einfach nur ein kleiner Putin-Troll bist. Gott wie dumm“, kommentierte sie.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Fake-News-Tweet zu Mariupol (Ukraine) - „In Ansbach war gar nichts zerbombt“

Der Tweet wurde - Stand 5. Mai, 14 Uhr - über 7500 Mal geliked und über 800 Mal geteilt. Darunter entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Viele waren schockiert über die Fake News und erklärten, den Account des Mannes bereits gemeldet zu haben.

Andere versuchten, die Fake News nicht Ernst zu nehmen und ins Lächerliche zu ziehen: „Ich seh zu wenig fern. Sind die Russen schon in Mittelfranken?“ fragte etwa jemand. „Also wenn Ansbach zerstört worden wäre ... ich glaube, das hätte ich aus erster Hand erfahren“, meinte jemand, worauf eine weitere Person antwortete: „Ja, bin Sonntag auch in der Stadt gewesen, komisch, war nichts zerbombt In Ansbach.“

Ukraine meldet neue Angriffe auf Azovstal in Mariupol (Video)

Ukraine-Krieg im Netz: Putin-Versteher verbreitet Fake News zu Mariupol

„Dumm wie fünf Meter Feldweg“, fand jemand den Fake-News-Tweet des Mannes, womit eine Person überhaupt nicht einverstanden war: „Bitte beleidigen Sie den Feldweg nicht.“

Der Original-Tweet ist mittlerweile nicht mehr auffindbar. (kam)