Jeder zweite Bayer übergewichtig – München bildet eine Ausnahme

Von: Thomas Eldersch

Bayern muss abspecken. Zumindest, wenn es nach der jüngsten Auswertung des Landesamts für Statistik geht. Viele Erwachsene haben zu viel auf den Hüften.

Fürth – Die klischeehafte Vorstellung eines Bayern ist ein gwamperter Mann, der in Tracht im Wirtshaus sitzt – vor ihm eine Maß Bier und ein Schweinsbraten oder in Franken ein Schäufele. Sicher eine stark überzeichnete Vorstellung. Aber das mit dem Wohlstandsbauch entspricht immer mehr der Wahrheit. Denn eine jüngst veröffentlichte Statistik attestiert dem Freistaat ein Gewichtsproblem.

Mehr als die Hälfte der bayerischen Männer bringt zu viel auf die Waage

Jeder zweite Erwachsene in Bayern ist übergewichtig. So lauten die nackten, ungeschönten Fakten, die das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth veröffentlicht hat. Demnach sind besonders Männer betroffen. Als Grundlage nahm das Amt den Body-Mass-Index (BMI). Dieser errechnet sich aus dem Gewicht, geteilt durch das Quadrat der Größe in Metern. Ab einem Wert von 25 zählt man als übergewichtig. Überschreitet man die 30, spricht man sogar von Fettleibigkeit oder Adipositas.

Der veröffentlichten Statistik zufolge gelten also 44 Prozent der männlichen Freistaatbewohner als übergewichtig. 17 Prozent sind sogar adipös. Die Frauen schneiden dabei ein wenig besser ab. Bei ihnen sind 27 Prozent übergewichtig. Nur 13 Prozent gelten als fettleibig. Die Daten für die Statistik wurden 2021 im Zuge des Mikrozensus gesammelt. Der Trend zum Übergewicht nimmt außerdem seit Jahren zu. Auch bei den Kindern ist diese Entwicklung bereits zu beobachten.

München ist schlanker als der Rest Bayerns

Anhand der Mikrozensusdaten lässt sich auch der typische Bayer modellieren. So ist er im Schnitt 1,79 Meter groß und wiegt 85,2 Kilogramm. Er ist also übergewichtig. Der BMI liegt dabei bei 26,7. Die durchschnittliche bayerische Frau ist 1,66 Meter groß und wiegt 68,2 Kilogramm. Damit ist sie normalgewichtig. Ihr BMI beträgt 24,8.

Einen Unterschied macht auch der Wohnort aus. So sind Menschen, die in Städten oder urbanen Regionen wohnen, laut Statistik etwas schlanker als Landbewohner. Sie haben einen BMI von 25,2. In halbstädtischen Gebieten beträgt er 26 – in ländlichen Regionen 26,1. Die Landeshauptstadt bildet hier sogar einen erstaunlichen Ausreißer nach unten. In München beträgt der BMI 24,7. Hier können aber auch andere Faktoren wie Unterschiede in der Alterszusammensetzung der Bevölkerung eine Rolle spielen. (tel mit dpa)

