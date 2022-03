„Es ist sehr ergreifend”: Ukraine-Flüchtlinge erreichen Nürnberg - Kinder sollen Schulplatz bekommen

Flüchtlingskinder sollen in Nürnberg schnell integriert werden (Symbolbild). © ä·lek V·clav/CTK/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Stadt Nürnberg setzt alles in Bewegung, um geflüchteten Jugendlichen und Kindern einen Schulplatz zu sichern. Die Verteilung läuft bereits auf Hochtouren.

Nürnberg - Die Schulaufsichten und Schulämter in Nürnberg sind sich einig: Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine müssen möglichst schnell in den Alltag integriert werden. Die Stadt hat nun auf ihrer Webseite mitgeteilt, dass dabei die Aufnahme in den Schulalltag eine große Rolle spielt. Deshalb setzt die Stadt aktuell alles daran, die Eingliederung der Flüchtlinge so reibungslos wie nur möglich zu gestalten.

Ukraine-Krieg: Flüchtlinge erreichen Nürnberg - Ergreifende Situationen

“Bei den Beratungen blicken wir in viele traurige Kindergesichter, es ist sehr ergreifend”, so Thomas Reichert, Leiter der des staatlichen Schulamtes in Nürnberg. Laut Reichert ist die Stadt hochmotiviert, die angekommenen Familien bestmöglich zu unterstützen. Um den Kindern die Ankunft zu erleichtern, wurden Willkommensgruppen an den Schulen eingerichtet. In diesen Gruppen werden die Geflüchteten gerne aufgenommen, um ihnen beim Erlernen der deutschen Sprache oder beim Knüpfen neuer Kontakte unter die Arme zu greifen. Bei der Verteilung nehmen alle öffentlichen Schulen teil, doch auch private Schulen haben bereits ihre Hilfe angeboten, so Reichert.

Nürnberg: Wachsende Zahl an Ukraine-Geflüchteten

Bisher hat die Stadt Nürnberg 100 Flüchtlingskinder aufgenommen, doch laut der Referentin für Schule und Sport, Cornelia Trinkl, wird diese Zahl in der nächsten Zeit stark ansteigen. Aufgrund des guten Verteilungssystems sei die Stadt für die Zukunft aber sehr gut aufgestellt, so Trinkl weiter. Einige Neuankömmlinge konnten sofort in den regulären Schulbetrieb aufgenommen werden. Nun gilt es die Koordination weiter zu verbessern und möglichst vielen Kindern und Jugendlichen den Eintritt in den Alltag zu erleichtern.

Flucht aus der Ukraine: Waisenkinder in Oberösterreich aufgenommen

Wie Sie Ukraine-Flüchtlingen in Bayern helfen können, lesen Sie hier.

Nürnberg: Engpässe bei Lehrkräften

Trotz der nach wie vor angespannten Personallage bei den Lehrkräften versucht die Stadt Nürnberg ihr Bestes zu geben, um eine gute Integration zu ermöglichen. Laut Caroline Merkel, Leiterin für Allgemeinbildenden Schulen der Stadt Nürnberg, gehen auch der fränkischen Metropole schön langsam die Lehrkräfte aus. Einige Lehrerinnen und Lehrer seien aufgrund der pandemischen Lage ausgelaugt und überlastet. Doch trotz dieser Situation gebe es viele helfende Hände und so werde auch in Nürnberg vieles dafür getan, um den geflüchteten Kindern zu helfen. Und auch an den Berufsschulen wurden schon die ersten Flüchtlinge aufgenommen, um ihnen den Weg ins Arbeitsleben zu erleichtern.

