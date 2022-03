Kein Playmobil mehr für Russland: Bayerisches Unternehmen zieht Konsequenzen - „Fassungslos und bestürzt“

Von: Katarina Amtmann

Der Ukraine-Konflikt sorgt für Entsetzen. Um sich solidarisch zu zeigen, reagiert nun ein bekanntes Unternehmen aus Bayern - und stoppt Lieferungen von Playmobil nach Russland.

Zirndorf - Ein großes Unternehmen zieht aufgrund des Ukraine-Konflikts* Konsequenzen: Die Horst Brandstätter Group blicke mit großer Sorge auf die aktuellen Entwicklungen und „hat sich entschlossen, ab sofort keine Produkte der beiden Unternehmensmarken PLAYMOBIL und LECHUZA mehr nach Russland zu liefern.“ Das teilte der Konzern aus Zirndorf (Landkreis Fürth*) am Dienstag, 1. März, in einer Pressemitteilung mit.

Ukraine-Konflikt: Kein Playmobil mehr für Russland - Bayerisches Unternehmen zieht Konsequenz

Die Horst Brandstätter Group hatte in Russland für das Jahr 2022 für beide Unternehmen einen Umsatz von circa 10 Millionen Euro eingeplant. Doch die Mitarbeiter sowie die Unternehmensführung wollen „damit ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ukraine-Krieg: „Fassungslos und bestürzt“ - kein Playmobil mehr für Russland

„Wir sind fassungslos und bestürzt über den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Unser Mitgefühl gilt den vielen Menschen, die vor Ort akut in Lebensgefahr sind oder ihre Heimat zu Hunderttausenden verlassen“, wird Steffen Höpfner, CEO des Unternehmens, zitiert. (kam) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

