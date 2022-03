Ukraine-Konflikt treibt Spritpreise in die Höhe: Tankstellen in Franken übertreffen sogar Bundesdurchschnitt

Von: Katarina Amtmann

Vielerorts ist Benzin aktuell sogar noch teurer als auf diesem Foto zu sehen. © Federico Gambarini/dpa/dpa-Bildfunk

Der Ukraine-Konflikt sorgt auch dafür, dass das Benzin im Land immer teurer wird. Tankstellen in Franken liegen sogar über dem bundesweiten Wert.

Nürnberg - Der Ukraine-Konflikt hält unvermindert an. Der Westen hat zahlreiche Sanktionen beschlossen. Davon ist auch ein Oligarch betroffen, der mehrere Villen am Tegernsee besitzen soll. Doch auch in Bayern selbst zeigen sich Auswirkungen der Krise: Die Spritpreise steigen und erreichen neue Rekorde.

Ukraine-Konflikt: Benzinpreise in Deutschland auf Rekordhoch

Laut einer Sonderauswertung des ADAC vom 27. Februar haben die Benzinpreise ein Rekordhoch erreicht. Bereits am Mittwoch (25. Februar) hatte sich im bundesweiten Tagesdurchschnitt ein Allzeithoch in Höhe von 1,75 Euro je Liter Super E10 ergeben.

Benzin und Diesel noch teurer - ADAC rät, abends zu tanken

Spritpreise wegen Ukraine-Krieg auf Rekordhoch: Über 2 Euro für einen Liter Super-Benzin

Franken bildet keine Ausnahme, auch hier sind die Preise in schwindelerregende Höhen gestiegen. Überprüft man beim Portal clever-tanken.de mehrere Tankstellen in Nürnberg und Fürth zeigt sich: Der Liter E10 kostet ab 1,84 Euro, an manchen Tankstellen sogar 1,88 Euro.

Der Liter Super kostet am Donnerstagabend (3. März) ab 1,89 Euro, an einigen Tankstellen zahlt man sogar 1,99 Euro. Am Morgen waren sogar 2,04 Euro pro Liter fällig. Wie sich das Preisniveau weiter entwickelt, bleibt abzuwarten (kam).