Ganz Nürnberg mit riesiger Protest-Aktion gegen Putin - auch 1. FC Nürnberg ist dabei

Schon beim Heimspiel gegen den HSV (5. März) setzte der 1. FC Nürnberg ein Zeichen. Er will am Samstag bei einer großen Solidaritätsaktion der Stadt dabei sein. © dpa

Die Stadt Nürnberg will am Samstag ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg setzen und organisiert eine große Kundgebung. Wer kommt, darf sich auf ein umfangreiches kulturelles Programm freuen.

Nürnberg - Am Samstag, 2. April, 18 Uhr wird auf dem Kornmarkt in Nürnberg eine Solidaritätsaktion für die Ukraine stattfinden. Neben der Stadt Nürnberg und weiteren Akteuren aus der Region nimmt insbesondere auch der 1. FC Nürnberg an der Kundgebung teil.

Knapp fünf Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs: Große Solidaritätsveranstaltung in Nürnberg

„Frieden und Freiheit für die Ukraine“ lautet das Motto der Solidaritätsaktion, die am Samstag, 2. April 2022, um 18 Uhr auf dem Kornmarkt in Nürnberg stattfinden wird. Ein breites Bündnis aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Mittelfranken, dem Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt der Stadt Nürnberg, den demokratischen Parteien, dem Rat der Religionen Nürnberg, der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg und dem 1. FC Nürnberg ruft zur Teilnahme an der Kundgebung auf.

Mehr als 3300 Flüchtlinge aus der Ukraine bereits in Nürnberg registriert

Knapp fünf Wochen dauert der Angriff russischer Truppen auf die Ukraine mittlerweile an. Er bringt unendliches Leid über die dortige Bevölkerung und zwingt Millionen von Menschen zur Flucht. Auch die Nürnberger Partnerstadt Charkiw ist wie befürchtet inzwischen schwer von dem Kriegsgeschehen getroffen. Mittlerweile haben knapp vier der über zehn Millionen Geflüchteten die Ukraine verlassen, ein beträchtlicher Teil davon ist in Bayern und anderen grenznahen Bundesländern Deutschlands gelandet. Über 260 000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer wurden in Deutschland zwischenzeitlich offiziell registriert, davon mehr als 3 300 Personen in Nürnberg.

Oberbürgermeister Marcus König lädt zur Solidaritätsbekundung am Samstag, 2. April 2022, ein

Oberbürgermeister Marcus König lädt alle Nürnbergerinnen und Nürnberger herzlich zur Kundgebung ein: „Lassen Sie uns gemeinsam ein eindrucksvolles Friedenszeichen aus Nürnberg und starke Signale der Solidarität mit der Ukraine – und insbesondere auch mit Charkiw – aussenden! Nürnberg steht für Frieden und Menschenrechte und wir halten als Stadtgesellschaft eng zusammen! Dies wollen wir gemeinsam mit möglichst vielen Menschen am Samstagabend auf der Straße der Menschenrechte zum Ausdruck bringen.“

Video: Erst letzte Woche versammelten sich bei einer Demo gegen den Krieg in Nürnberg 3000 Menschen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung gegen den Ukraine-Krieg stehen kulturelle Beiträge

„Dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg von Putins Truppen setzen wir als Stadtgesellschaft unser klares Bekenntnis zu den Menschenrechten und unser gemeinsames Eintreten für Frieden und die Freiheit der Ukraine entgegen. Wir fordern, die Waffen endlich ruhen zu lassen“, so Stephan Doll, Geschäftsführer des DGB Mittelfranken, der die Kundgebung federführend mit organisiert.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen kulturelle Beiträge stehen. Das Tor zur Nürnberger „Straße der Menschenrechte“ wird erleuchtet zu bewundern sein und das gemeinsame Singen von Liedern für Frieden und Freiheit sollen einen stimmungsvollen Abschluss des Geschehens bilden.

