Ukraine-Konflikt: Söder begrüßt US-Soldaten in Nürnberg - und verspricht bayerisches Geschenk

Von: Tanja Kipke

Ministerpräsident Markus Söder empfängt US-Soldaten in Nürnberg. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

US-Präsident Joe Biden schickt zur Stärkung der Nato im Ukraine-Konflikt tausende Soldaten nach Europa. 200 von ihnen empfängt Markus Söder am Flughafen Nürnberg.

Update vom 1. März, 11.23 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Dienstag weitere US-Soldaten in Bayern begrüßt, die wegen des Ukraine-Kriegs verlegt werden. Die Soldaten kämen, um die Nato-Ostflanke zu schützen, sagte Söder bei der Begrüßung auf dem Nürnberger Flughafen. „Sie verteidigen Frieden und Freiheit der westlichen Welt.“

Die Soldaten sollen nach Worten Söders zunächst auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr untergebracht werden und dort trainieren. Er sprach von einem wichtigen Signal der Partnerschaft, der Entschlossenheit und der Stärkung der Nato. Als Willkommensgeschenk für die US-Truppen soll es Weißwürste geben: Mehr als 4000 Stück würden nach Grafenwöhr gebracht, sagte Söder.

Ukraine-Konflikt: 200 US-Soldaten kommen in Nürnberg an

Erstmeldung vom 1. März, 09.23 Uhr: Nürnberg - Nachdem letzte Woche eines der größten Transportflugzeuge, die Antonov*, in Nürnberg gelandet ist und zahlreiche Planespotter sich am Flughafen versammelten, um das Geschehen live mitzuerleben, steht der Flughafen Nürnberg erneut im Mittelpunkt. Am Dienstag (1. März) landen 200 US-Soldaten in der Frankenmetropole. Wegen des Kriegs in der Ukraine hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, 7000 US-Streitkräfte nach Europa zu schicken, um die Abschreckung und Verteidigungsposition der NATO gegenüber Russland zu verstärken. Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen und begrüßt die Amerikaner höchstpersönlich.

Ukraine-Konflikt: Söder begrüßt US-Soldaten am Nürnberger Flughafen

An der Begrüßung der US-Streitkräfte nehmen neben Söder auch Staatminister Dr. Florian Herrmann, US- Generalkonsul Timothy Liston, US-Brigadegeneral Joseph E. Hilbert und der Kommandeur des Landeskommando Bayern der Bundeswehr Brigadegeneral Thomas Hambach teil. Am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, soll das Flugzeug mit den Soldaten am Albrecht-Dürer-Airport landen.

Es handelt sich um Truppen des 1st Armoured Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division aus Fort Stewart (Georgia/USA), die von Nürnberg* aus zum 7th Army Training Command (7th ATC) in Grafenwöhr verlegt werden sollen.

Söder hat sich bereits mehrmals zum Ukraine-Konflikt geäußert und Bayerns Unterstützung angeboten. Dass von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte „Sondervermögen" für die Bundeswehr lobte Söder. In diesem Zusammenhang ließ er auch Kritik an der Bundesregierung verlauten. (tkip)