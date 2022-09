Bayern hilft: Patienten aus der Ukraine landen am Airport Nürnberg

Von: Felix Herz

Teilen

Am Airport Nürnberg landeten am Mittwoch, 14. September, Patientinnen und Patienten aus der Ukraine. © Katharina Ostertag/ Airport Nürnberg

Mit einer Boeing wurden am 14. September Patientinnen und Patienten aus der Ukraine nach Nürnberg gebracht. Sie werden nun in Bayern behandelt.

Nürnberg – Das sogenannte Kleeblattkonzept wurde 2020 eingeführt, um Patienten effektiv und ohne Organisationschaos auf Krankenhäuser in ganz Deutschland zu verteilen – je nachdem, wo Platz und Kapazitäten herrschen. Wie ein Kleeblatt wurde Deutschland dabei gevierteilt – in Nord, West, Ost und Süd. Daher auch der Name.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommt das Konzept auch bei der Versorgung ukrainischer Patientinnen und Patienten zum Einsatz.

Unterstützung für die Ukraine: Patienten in bayerischen Krankenhäusern

Laut einer Pressemitteilung des Airports Nürnberg landete am Mittwoch, 14. September, eine Boeing 737 von SAS Scandinavian Airlines auf dem Rollfeld des Flughafens. Im Flieger befanden sich Patientinnen und Patienten aus der Ukraine. Sie sollen nun auf Krankenhäuser in ganz Bayern verteilt werden.

In der Ukraine kann die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger des Landes seit der Invasion Russlands nicht mehr flächendeckend gewährleistet werden – vor allem in den östlicheren Regionen des Landes, wo der Krieg am härtesten tobt. Daher unterstützen europäische Länder die Ukraine auch, indem sie besonders bedürftige Patientinnen und Patienten aufnehmen und versorgen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bayern nimmt Ukrainer auf – Kooperation mit Norwegen

Vor Ort übernahm die Flughafenfeuerwehr und der Verkehrsbereich des Flughafens die Organisation. „Die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg koordinierte in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Krankentransporte“, teilte der Airport Nürnberg mit.

Zudem gibt es auch eine Kooperation mit Norwegen. „Diese findet im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union (UCPM) statt“, heißt es in der Pressemitteilung. Seit Kriegsbeginn engagiert sich Norwegen beim Transport und bei der Behandlung ukrainischer Patientinnen und Patienten. (fhz)

Wegen Krieg in der Ukraine: 200 US-Soldaten landen in Nürnberg

Die Anfang März in Nürnberg gelandeten US-Soldaten hatte damals Markus Söder in Empfang genommen.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.