Franke nimmt ukrainische Flüchtlingsfamilie auf - er berichtet von „herzzerreißender“ Frage des Dreijährigen

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein Dreijähriger stellte eine herzzerreißende Frage (Symbolbild). © onika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk ++

Der Ukraine-Krieg traumatisiert. Ein Nürnberger nimmt Flüchtlings-Familie auf und erlebt das Trauma der Ukrainer hautnah.

Nürnberg - Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Auch in Bayern ist der Wille zu helfen überwältigend. Michael Riedel aus Nürnberg hat sich spontan entschieden, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie mit drei Kindern bei sich aufzunehmen, wie infranken.de berichtet.

Ukraine-Hilfe/Nürnberg: „Wenn Sie das Elend sehen, können Sie fast nicht anders als zu helfen“

Der Ortopädietechnik-Meister Riedel findet es wichtig, Menschlichkeit zu zeigen. „Wenn Sie das Elend in der Ukraine aktuell sehen, können Sie fast nicht anders, als zu helfen“, erläutert er seine Motivation. „Die Menschen müssen teilweise bei der Kälte zusammengepfercht in U-Bahn-Schächten ausharren - aus Angst, Bomben fallen ihnen auf den Kopf.“

Ukraine-Krieg: Die Unterkunft für die Ankömmlinge aus Odessa wurde schnell eingerichtet

Um für die Flüchtlinge vorzubereiten, hat sich Riedel extra eine Woche Urlaub genommen. Er und seine Frau haben eine kleine Wohnung in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) renoviert für die fünfköpfige Flüchtlings-Familie. Der Vater Naser ist Elektroingenieur und hatte in Odessa einen kleinen Betrieb mit sieben Angestellten.

Kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sei der gebürtige Syrer zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern aus dem Kriegsgebiet geflohen. Weil er Ausländer sei, habe er das Land verlassen dürfen - und nicht wie die meisten Männer auf ukrainischem Boden bleiben müssen.

Nürnberger hilft: Der Ukraine-Krieg hat Spuren hinterlassen

Die Angst der Ukrainer ist groß. Tasnim, die 16-jährige Tochter der Familie, habe noch Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland immer wieder gefragt, ob sie nun wirklich in Sicherheit seien, berichtet Riedel. Vor allem berührt habe ihn aber der kleine Sohn Malik. Der Dreijährige habe in den Garten geschaut und Maulwurfshügel entdeckt“, erzählt Riedel. „Ob das Bomben sind“, habe er daraufhin verschüchtert gefragt. „Das ist herzzerreißend und traurig“, so Riedel gegenüber infranken.de. Sogar in Deutschland ist die Angst vor russischen Bomben übrigens eine Belastung für viele Menschen.

„Wir stehen an der Seite der Ukrainer“: 3000 Menschen demonstrieren in Nürnberg für Frieden in Europa

Für viele Ukraine-Flüchtlinge ein Thema: Die Aufenthaltserlaubnis

Riedel hofft, dass die Eltern Naser und seine Frau Inna mit ihren Kindern Tasnim, Haza (11) und Malik dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. „Wir haben inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis beantragt“, sagt Riedel.

In seiner Firma, dem Sanitätshaus Riedel & Pfeuffer in Nürnberg, hat der Orthopädietechnik-Meister zudem eine Spendenaktion initiiert. Die Summe, die von seinen Angestellten gespendet worden sei, habe er selbst anschließend verdoppelt, insgesamt kamen rund 4500 Euro zusammen. Das Geld soll nun einer gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zukommen.

Auch der 1. FC Nürnberg will helfen und zeigt seinen Fans zahlreiche Möglichkeiten auf. Einen Überblick über Ihre Möglichkeiten, in Bayern zu helfen, finden Sie außerdem hier.