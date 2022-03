„Wollen uns klar positionieren“: Edeka nimmt Wodka aus Sortiment - Kritik ist groß

Ein Edeka aus dem Nürnberger Land hat russische Produkte aus dem Sortiment genommen. © Federico Gambarini/dpa/Facebook Edeka Leinburg (Montage)

Ein Edeka im Nürnberger Land verbannt russische Artikel aus dem Sortiment, um sich im Ukraine-Krieg klar zu positionieren. Im Netz sind die Reaktionen gespalten.

Leinburg - Der Edeka-Markt im fränkischen Leinburg reagiert auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Er nimmt kurzerhand russischen Wodka aus dem Sortiment. „In unserem Spezialitäten-Regel haben wir diejenigen Produkte, die in Russland produziert werden, aus dem Sortiment genommen“, schreibt der Supermarkt auf Facebook. Dazu postet er ein Foto, auf dem zahlreiche Wodka-Flaschen in einer Kiste zu sehen sind. Die Nutzer im Netz sehen die Aktion eher kritisch.

Edeka im Nürnberger Land positioniert sich im Ukraine-Krieg - und erhält Kritik

Die Produkte, die in den Regalen des Edekas im Nürnberger Land noch vorhanden sind, seien zwar im osteuropäischen Raum produziert, aber nicht in Russland. Der Edeka bittet in seinem Facebook-Beitrag um Verständnis. In den Kommentaren ist von Zuspruch jedoch kaum etwas zu lesen. „Absolut lächerliche Aktion“ oder „richtige Bullshit Aktion“ schreiben die Nutzer.

Ein weiterer schreibt: „Bei Neuware könnte ich es ja verstehen, aber diese Ware ist schon im Handel und somit beim Hersteller schon bezahlt....mit dieser Aktion schadet ihr keinem einzigen Russen“. Darauf antwortet der Edeka Leinburg: „Neuware wird auch nicht mehr bestellt. Trotzdem wollen wir uns einfach klar gegen Russland positionieren und deshalb auch keine Ware aus Russland verkaufen.“

Der Nutzer fügt daraufhin hinzu: „Wenn ihr wirklich ein Statement setzen wollt, dann verkauft die Ware und spendet den Ertrag“. Laut Edeka sei man schon dabei, unterschiedliche Organisationen auszuwählen und zu unterstützen. Vereinzelte User drücken mit Applaus und „Likes“ ihren Zuspruch aus.

„Wärt ihr mal so konsequent Marken wie Nestle gegenüber“, fügt ein anderer Nutzer.

Ukraine-Krieg: Mehrere Supermärkte verbannen russische Produkte aus Sortiment

Der Edeka in der Region Nürnberg ist freilich nicht der einzige, der diesen Schritt gegen Russland geht. Netto hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, aus Protest gegen die russische Eskalation im Ukraine-Konflikt alle in Russland produzierten Produkte aus dem Sortiment zu werfen. Auch bei Rewe und Penny werden in Russland produzierte Lebensmittel ausgelistet. Bei den Discountern Aldi Süd und Nord suchen Kunden künftig ebenfalls vergebens nach Wodka. Das Unternehmen hat das Produkt auf unbestimmte Zeit verbannt. (tkip)