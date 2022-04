„Gefühl der Ohnmacht“: Nürnberger Kitas organisieren Ukraine-Spendenaktion

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg wird es eine Ukraine-Spendenaktion geben (Symbolbild). © IMAGO / Panama Pictures

Der Ukraine-Krieg löst bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht aus, auch Kinder wollen helfen. Deshalb gibt es in Nürnberger Kitas eine Spendenaktion.

Nürnberg – Kitas in Nürnberg organisieren eine Spendenaktion für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Das Motto: „Kinder für Kinder – alle für Frieden“. Das teilte die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung mit.

Ukraine-Krieg: Nürnberger Kitas sammeln für Kinder und Jugendliche

Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales, freut sich, die Veranstaltung gemeinsam mit Ella Schindler, Mitglied im Verein Mischpacha, eröffnen zu können: „Der Krieg in der Ukraine bewirkt ein generationenübergreifendes Gefühl der Ohnmacht. Der Drang, etwas zu tun, ist immens. Kinder und Jugendliche wollen, ebenso wie Erwachsene, aktiv werden und helfen“, wird sie zitiert.

Und weiter: „Es ist deshalb wunderbar, dass die Kinder am kommenden Samstag eine Möglichkeit bekommen, auf kreative Weise ihre Solidarität zu zeigen. Ich bedanke mich herzlich bei allen Kindern, ihren Eltern, dem TSV Katzwang und den Mitarbeitenden der beteiligten Nürnberger Kitas und wünsche mir natürlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher und ein reges Spendenaufkommen!“

Ukraine-Spendenaktion: „Kinder für Kinder – alle für Frieden“ Wann? Samstag (30. April), 12 bis 15 Uhr Wo? Auf dem Gelände des TSV Katzwang, Ellwanger Straße 7 Was? Sach- und Geldspenden, um den Verein Familienclub Mischpacha e.V. zu unterstützen

Spendenaktion in Nürnberg: Sammelaktion für ukrainische Kinder

Bei der Aktion in Nürnberg werden Geld, Kleidung, Spielsachen, Bilderbücher und Lernbücher für Kinder und Jugendliche gesammelt. Die mitgebrachten Gegenstände können vor Ort abgegeben werden. „Der durch die Teilnahme an Spielaktionen und den Verkauf von Getränken und Kuchen erlöste Ertrag fließt dem Nürnberger Verein Familienclub Mischpacha e.V. zu. Der Verein wurde 2004 von russischsprachigen Einwandererfamilien gegründet und unterstützt Migrantinnen und Migranten bei der Integration in Nürnberg. Im Fokus der Vereinsarbeit stehen Kinder und Jugendliche“, ist in der Pressemeldung weiter zu lesen.

Die Aktion wird vom städtischen Kinderhort Johannes-Brahms-Straße in Kooperation mit dem Elternbeirat, dem TSV Katzwang und mit Unterstützung weiterer städtischer Kindertageseinrichtungen aus den umliegenden Stadtteilen veranstaltet. (kam)

Auch das Tiergarten-Team sammelte kürzlich für Menschen aus ukrainischen Kriegsgebieten. Die Stadt selbst beteiligte sich an Schienenbrücken für die Ukraine und traf dabei auf eine Welle der Unterstützung.

Wie Sie Ukraine-Flüchtlingen in Bayern helfen können, lesen Sie hier.