Wegen Ukraine-Krieg - Wasserstoff-Zentrum: Nürnberg will jetzt noch mehr Gas geben

Von: Nikolas Pelke

Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) © Giulia Iannicelli

Fabian Pfaffenberger vom „Zentrum Wasserstoff Bayern“ (H2.B) in Nürnberg erwartet als Reaktion auf den Ukraine-Krieg mehr Tempo bei der Entwicklung der Zukunftstechnologie.

Nürnberg - Die Analyse der aktuellen Lage ist für Fabian Pfaffenberger vom bayerischen Forschungszentrum für Wasserstoff-Technologie in Nürnberg relativ eindeutig. „Die Entwicklungen in der Ukraine und die daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen bedeuten letztlich auch ein Umdenken in der Energiepolitik. Neben Klimaschutz geht es jetzt vor allem um Versorgungssicherheit und Energiepreise“, betont der Geschäftsführer des Nürnberger „Zentrums Wasserstoff Bayern“ (H2.B) auf Anfrage. Etwas martialischer ausgedrückt könnte man wohl davon sprechen, dass die Entwicklung der Wasserstoff-Technologie durch den Ukraine-Krieg plötzlich eine strategische Bedeutung erhalten hat.

Ukraine-Krieg - Habeck will Wasserstoff „möglichst schnell“ einsetzen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt klar gemacht, dass Wasserstoff die Republik langfristig mit sicherer Energie bei ausbleibendem Wind und wolkenverhangenem Himmel versorgen soll. Für mehr energiepolitische Unabhängigkeit und geopolitische Stärke sollen die geplanten Gaskraftwerke „möglichst schnell“ mit Wasserstoff befeuert werden. Habeck habe damit nochmals zusätzliche Dynamik in die Energiepolitik gebracht und den Handlungsdruck weiter erhöht, betont Pfaffenberger vom „H2.B“ in Nürnberg.

Fabian Pfaffenberger. © Giulia Iannicellli

Folgende Aufgaben müssten laut Pfaffenberger jetzt möglichst schnell erledigt werden. Zunächst müssten die Produktionskapazitäten für Wasserstoff in Deutschland ausgebaut werden. Außerdem müsste zeitgleich der Aufbau der Transportinfrastruktur für Wasserstoff erfolgen. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) hat kürzlich die Binnengewässer als Transportweg ins Spiel gebracht. Fabian Pfaffenberger denkt dagegen eher an den Bau von Wasserstoff-Pipelines.

Energiesicherheit mit Wasserstoff in Nürnberg: „Drei Fliegen“ mit einer Klappe

An den nötigen Mitteln scheint es dafür nicht zu mangeln. Um den Ausbau der Energieautonomie zu beschleunigen, wolle der Bund bis zum Jahr 2026 laut Pfaffenberger rund 200 Milliarden Euro in Energiesicherheit und Klimaschutz investieren. Mit Hilfe des Wasserstoff-Technologie könnten laut Pfaffenberger drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Erstens könnte die Abhängigkeit von russischen Energielieferung gesenkt, der Preisdruck reduziert und Deutschland damit insgesamt gestärkt werden. „Und wir können – das darf in keiner Debatte untergehen – mit grünem Wasserstoff auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Klimawandel zu stoppen.“

Im Herbst 2019 ist das „Wasserstoff Zentrum Bayern“ (H2.B) vom Freistaat in Nürnberg auf ehemaligen AEG-Gelände eröffnet worden. Die Forschungseinrichtung soll Wasserstoff zum Treibstoff der Zukunft machen. Wasserstoff sei nicht nur ein sauberer sondern auch ein unerschöpflicher Treibstoff, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Eröffnung. Professorin Veronika Grimm (Volkswirtin) und Professor Peter Wasserscheid (Chemiker) heißen die beiden Vorstände seit der Gründung. Beide Spitzenforscher haben zuvor bereits auf dem benachbarten „Energie Campus Nürnberg“ an der Entwicklung der Zukunftstechnologie zusammengearbeitet.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

