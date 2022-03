Wirtschaftskrise durch Ukraine-Krieg? Experte warnt vor „Übergehorsam“ und Flucht aus Russland

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Dr. Andreas Knaul, Leiter der russischen Niederlassung von Rödl & Partner in Moskau (l.) beim firmeneigenen Kongress „Forum Going Global“ im Jahr 2019. © Rödl & Partner

Die Wirtschaftsberater von „Rödl & Partner“ aus Nürnberg sind in Russland groß im Geschäft. Andreas Knaul rät trotz des Ukraine-Krieges nicht zur Flucht aus Putins Reich.

Nürnberg - Die Nürnberger Beratungsgesellschaft „Rödl & Partner“ zählt zu den größten deutschen Kanzleien in Russland. Andreas Knaul leitet für das fränkische Wirtschaftsprüfungsunternehmen die Niederlassung in Moskau. Im aktuellen Ukraine-Konflikt rät der Russland-Experte den deutschen Auslandsinvestoren davon ab, Russland fluchtartig zu verlassen und die Produktion in Putins Riesenreich abrupt zu stoppen.

Ukraine-Krieg: Fränkischer „Rödl“-Experte rät von Flucht aus Russland ab

„Ich warne vor Over-Compliance und Übererffüllungsgehorsam“, hat Andreas Knaul am Freitag im Rahmen einer Online-Konferenz gesagt. Trotz des Krieges und der Sanktionen könnten deutsche Firmenvertreter selbstverständlich weiterhin mit russischen Geschäftspartnern sprechen. „Viele behaupten, dass sie jetzt nicht mehr mit Russland sprechen könnten. Das ist natürlich Unfug.“

Stattdessen empfiehlt der Rechtsanwalt, der seit 1996 schon zahlreiche Krisen in Russland erlebt hat, die aktuelle Lage ruhig zu analysieren. „Ich kann auch nicht in die Kristallkugel schauen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass abgewogenes und kluges Verhalten der richtige Weg ist.“ Wer trotz der aktuellen Schwierigkeiten im Land bleibe, könne seine Geschäfte nach dem möglichen Ende des Krieges relativ schnell wieder aufnehmen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Rödl“-Experte mit wichtigem Rat für deutsche Unternehmen in Russland

Knaul rät deutschen Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Russland aktuell dazu, nicht Hals über Kopf das Land zu verlassen. Dieser Fluchtreflex könnte laut russischen Behörden auch strafrechtliche Konsequenzen haben und als „strafbarer Bankrott“ gewertet werden. Stattdessen könnten Betriebe beispielsweise auf russische Treuhänder übertragen werden.

Konkret müssten sich deutsche Firmen in Russland darum kümmern, die Zahlungsfähigkeit trotz der verhängten Sanktionen sicherzustellen. Knaul rät in diesem Zusammenhang dazu, Geldgeschäfte in Russland nur noch über „sichere Banken“ abzuwickeln. Entgegen der landläufigen Meinung seien nicht alle Geldinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Neben deutschen Banktöchtern seien Geldbewegungen weiterhin auch über russische Großbanken möglich, über die Länder wie Deutschland beispielsweise weiterhin Rohstoffimporte begleichen.

Logistik-Ketten durch Ukraine-Konflikt zwischen Russland und Deutschland unterbrochen

Neben den Geldreserven müssten die Unternehmen auch die Lagerbestände im Blick haben. Derzeit seien viele Logistik-Ketten zwischen Russland und Deutschland unterbrochen. Obendrein sorge der stark fallende Rubel-Kurs für Schwierigkeiten. Derzeit befinde sich die stark unter Druck geratene russische Währung noch nicht im freien Fall.

Andreas Knaul erinnerte am Freitag an den „Schwarzen Freitag“ im August 1998. Damals hätte der Rubel über Nacht mehr als 50 Prozent verloren. Seinerzeit hätten viele Unternehmen aus Deutschland panikartig die Koffer gepackt. „Die, die geblieben sind, waren nach einem Jahr wieder voll da. Die, die raus sind, hatten danach Schwierigkeiten in Russland“, sagte Andreas Knaul, der Leiter der Moskauer Niederlassung des Nürnberger Beratungsgesellschaft „Rödl & Partner“, das zu den größten deutschen Kanzleien in Russland gehört, am Freitag im Rahmen eines „Webinars“ unter dem Titel „Die Situation in der Ukraine – Auswirkungen auf das Geschäft mit Russland“.

Ein Unternehmer aus Franken zeigt sich wegen des Kriegs in der Ukraine tief betroffen. Er schreibt kurzerhand Vitali Klitschko und spendet 250.000 Euro.