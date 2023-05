Unbekannter verletzt 14-Jährige mit „massivem Stein“ am Kopf - Mordkommission ermittelt

Von: Katarina Amtmann

Eine Jugendliche wurde in Nürnberg mit einem Stein verletzt. © IMAGO / Fotostand

Ein Unbekannter hat eine Jugendliche in Nürnberg mit einem Stein am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nürnberg - Eine 14-Jährige ist in Nürnberg am Dienstag, 9. Mai, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bewarf mutmaßlich ein Unbekannter in der Südstadt die Jugendliche mit einem Stein und verletzte sie am Kopf.

Jugendliche in Nürnberg mit Stein verletzt - „Nicht lebensgefährlich“

Der Pressemitteilung zufolge liefen die Jugendliche und eine Begleiterin gegen 15.30 Uhr die Rampe des U-Bahn-Abgangs „Maffeiplatz“ hinab. Als die beiden Teenager am unteren Ende der Rampe angekommen waren, wurde die 14-Jährige von einem „massiven Stein“ getroffen. „Glücklicherweise verletzte der Stein die Jugendliche nicht lebensgefährlich, dennoch streifte er sie am Kopf. Die Jugendliche erlitt dabei leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Jugendliche von Stein verletzt: Mordkommission ermittelt

„Erste Feststellungen ergaben, dass der Stein mutmaßlich von einem Unbekannten geworfen wurde“, so die Polizei weiter. Aufgrund der „potentiell lebensgefährlichen Handlung“ hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten oder Anwohner, die in der Nähe des Tatortes Personen mit einem größeren Stein oder die Tat an sich beobachtet haben. Hinweise werden unter der Nummer 0911 2112 – 3333 entgegengenommen. (kam)

