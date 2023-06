Flammen auf Balkon greifen auf Haus über: Zwei Menschen verletzt – Wohnungen unbewohnbar

Von: Katarina Amtmann

Auf einem Balkon in Fürth ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere Wohnungen über, auch ein Nachbarhaus war betroffen.

Fürth - Bei einem Hausbrand in Fürth sind am Mittwoch, 14. Juni, zwei Personen leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Nachmittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es habe dann auf insgesamt vier Wohnungen im ersten und zweiten Stockwerk übergegriffen, auch in einem angrenzenden Haus.

Flammen griffen vom Balkon auf Wohnungen über. © NEWS5 / Oßwald

Feuer auf Balkon in Fürth greift auf Wohnungen über - Zwei Verletzte

Die Feuerwehr brachte zwei Personen aus dem Gebäude, die anderen Bewohner gelangten selbstständig ins Freie. Die Polizei räumte angrenzende Wohneinheiten. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Kürzlich machte der Brand eines Dachstuhls ein Wohnhaus im bayrischen Selb unbewohnbar. Die vier Bewohner blieben laut der Polizei unverletzt.

Fürth: Wohnungen nach Brand nicht mehr bewohnbar

An den beiden Mehrfamilienhäusern entstand laut Polizei ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Die betroffenen vier Wohnungen sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. (kam/dpa)

