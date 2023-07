Schock-Moment in Fürth: Auto trifft Personengruppe – Seniorin verwechselte Gas und Bremse

Von: Felix Herz

In Fürth hat eine ältere Dame wohl Bremse und Gas verwechselt und ist mit ihrem Auto in eine Personengruppe gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt. © vifogra / Besold

In Fürth hat eine ältere Dame wohl Gas und Bremse bei ihrem Auto verwechselt. Dabei kam es zu einem Unfall mit drei verletzten Personen.

Fürth – Ein kurzer Schreckmoment hat die Stadt Fürth nahe Nürnberg aufgeschreckt: Am Freitagnachmittag, 28. Juli, war ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Über soziale Medien verbreiteten sich rasend schnell die schlimmsten Befürchtungen, von einem Auto, das in eine Menschenmenge gefahren ist, war die Rede. So schlimm war es glücklicherweise nicht, dem Unfall ging wohl auch keinerlei Absicht voraus – sondern die fatale Verwechslung einer älteren Dame.

Auto fährt in Personengruppe in Fürth – Schlimme Befürchtungen im Netz

Ein Unfall in der Fürther Mathildenstraße sorgte am Freitagnachmittag kurzzeitig für schlimmste Befürchtungen. Ein Auto war in eine Personengruppe gefahren. Rasend verbreiteten sich in den sozialen Medien die Meldung, dass ein Auto in eine Menschenmenge gefahren war, Erinnerungen an schlimme Anschläge wurden wachgerufen. Doch um dergleichen handelte es sich bei dem Unfall definitiv nicht. Tatsächlich hatte eine ältere Dame, so berichten vifogra.de und nordbayern.de, beim Verlassen eines Parkhauses wohl das Gaspedal und die Bremse verwechselt.

Unfall in Fürth – ältere Dame verwechselte wohl Gas und Bremse

Die fatale Verwechslung der älteren Dame in Fürth hatte dennoch unschöne Folgen. Neben den drei verletzten Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt und ein Fahrradständer umgeworfen. (fhz)

