Hat einen „Riesenknall gegeben“: Rettungswagen kracht bei Einsatzfahrt in Pkw – Unfall mit drei Verletzten

Von: Elisa Buhrke

Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung in Nürnberg ist der Rettungswagen zur Seite gekippt. Insassen wurden verletzt. © NEWS5 / Oßwald

Bei einem Unfall in Nürnberg sind ein Rettungswagen und ein Pkw zusammengestoßen. Die Insassen wurden leicht verletzt – darunter auch ohnehin schon transportierte Patient.

Nürnberg – Bei einem Verkehrsunfall im Nürnberger Westen hat sich am Mittwoch, 21. Juni, gegen Mittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken fuhr ein Rettungswagen während eines Einsatzes in eine Kreuzung ein und kollidierte dort mit einem Pkw.

Rettungswagen kracht auf Einsatz in Pkw – drei Menschen verletzt

Gegen 11.30 Uhr befuhr der Einsatzwagen die Von-der-Tann-Straße in Richtung Maximilianstraße, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er Blaulicht und Martinshorn angeschaltet, als er die Kreuzung zur Rothenburger Straße erreichte. Der 79-jährige Pkw-Fahrer befand sich zum gleichen Zeitpunkt auf der Kreuzung und war Richtung Innenstadt unterwegs. Dort krachten beide Fahrzeuge ineinander.

Aufgrund des Zusammenstoßes kippte der Rettungswagen zur Seite und blieb auf dem Boden liegen. Sowohl der 79-jährige Autofahrer als auch einer der Sanitäter (58) und der im Einsatzauto transportierte Patient erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Unfall im Kreuzungsbereich: Zeuge schildert „einen Riesenknall“

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Ein Augenzeuge, der den Notruf alarmierte, schildert den Unfall gegenüber News5 folgendermaßen: „Es ging halt sehr schnell. Da waren etliche Passanten drumherum, jeder hat geguckt, was er helfen kann, aber nach zwei Minuten waren auch die Einsatzkräfte da und haben schon die Leute rausgeholt.“ Beim Zusammenstoß habe es einen „Riesenknall gegeben“. Als er gesehen habe, was sich an der Unfallstelle ereignet habe, habe er „schon richtig Herzrasen bekommen“.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Während ihres Einsatzes musste sie den Kreuzungsbereich komplett sperren und den Verkehr umleiten.

