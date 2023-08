Hagel, Starkregen und Windböen: Unwetterzelle trifft Teile Bayerns

Von: Katarina Amtmann

Unwetterzellen zogen am Samstag über Teile Bayerns hinweg, besonders der Norden war betroffen. Dort kam es zu Starkregen, Hagel und Winböen.

Update vom 14. August, 9.30 Uhr: Nach den schweren Unwettern in weiten Teilen Frankens von Samstag, hinterließen Gewitterstürme ihre Spuren am Sonntag in Oberbayern. Der DWD verhängte zeitweise die höchste Warnstufe, die Schadensmeldungen laufen aktuell ein, unter anderem mussten hunderte Menschen stundenlang ausharren, als ein Baum auf Oberleitung und Zug stürzte.

Starkregen im Erlanger Ortsteil Königsbrunn. © vifogra / Eberlein

Erstmeldung von Sonntag, 13. August: Nürnberg – Der Sommer kam in Bayern zum Wochenende zurück, hatte aber auch Gewitter mit im Gepäck. So warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor schweren Gewittern, in Teilen Frankens herrschte sogar Alarmstufe Rot.

Unwetter in Franken haben Starkregen im Gepäck

Über Erlangen zogen bereits am Samstagmittag, 12. August, Unwetterzellen hinweg. Wie Vifogra berichtet, kam es dort zu Starkregen und Donner, Blitze waren dagegen nicht zu sehen.

Unwetter in Bayern: Hagel, Starkregen und Windböen im Freistaat

Auch über die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen zogen Unwetterzellen. Im Wassertrüdinger Gemeindeteil Geilsheim prasselten Hagelkörner vom Himmel, in Teilen des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen kam es wie in Erlangen zu Starkregen. Windböen peitschen den Regen laut Vifogra zusätzlich vor sich her und überflutete Felder bei Altmannstein.

Die Unwetter brachten Hagel mit. © vifogra / Zahn

Nach Unwetter in Franken: Keine DWD-Warnungen für Sonntag

Während am Sonntag, 13. August, eine Unwetter-Warnung für mehrere Landkreise in Bayern ausgesprochen wurde, liegen für Franken keine Warnungen des DWD vor. Laut Wetter.com steigen die Temperaturen beispielsweise in Erlangen auf maximal 26 Grad, am Morgen bleibt es weitgehend bedeckt. Von Gewittern ist nicht mehr die Rede. (kam)

