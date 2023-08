Tritte ins Gesicht und an den Kopf: Mann will Frauen helfen und wird dann selbst zusammengeschlagen

Von: Leyla Yildiz

Ein Mann wollte drei Frauen helfen und wurde dabei von den Tätern zusammengeschlagen. (Symbolfoto) © Rüdiger Wölk/imago-images

Einem Mann wurde seine Zivilcourage zum Verhängnis. Er wollte drei Frauen helfen, die von unbekannten Männern verbal angegriffen wurden.

Nürnberg - In Nürnberg wollte am Samstagabend (5. August) ein Mann drei Frauen helfen und wurde dabei jedoch selbst angegriffen und verletzt. Zuvor wurde das Dreiergespann von zwei Männern verbal angegangen. Als der Mann, der das Geschehene mitverfolgte, einschreiten wollte, gingen die Täter ihn an.

Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken schlugen sie dem 38-Jährigen gezielt ins Gesicht und traten ihn unter anderem gegen den Kopf. Als die Frauen versuchten, dem Verletzten beizustehen, ergriffen die unbekannten Täter die Flucht.

Nach Zivilcourage in Nürnberg: Mann wird von Tätern zusammengeschlagen

Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Vermutung, dass er möglicherweise Gesichtsfrakturen erlitten hatte, bestätigte sich nach ärztlicher Untersuchung nicht. Somit konnte er nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen werden.

Es liegt derzeit keine Beschreibung der unbekannten Täter vor. Die Polizei führt Ermittlungen wegen des Vorfalls als gefährliche Körperverletzung durch und bittet Zeugen des Vorfalls um Unterstützung. Personen, die relevante Informationen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0911) 211 26 11 5 bei der Polizei den zu melden. (ly)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.