„Wild-West-Szenen auf der Autobahn“: Motorradfahrer wird auf der A6 schwer verletzt

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Motorradunfall auf der A6 wurde ein Mann schwer verletzt. © dpa/Symbolbild

Samstagnacht kam es auf der A6 bei Lichtenau zu einem schweren Motorradunfall. Dem Vorfall gingen aber noch einige Straftaten voraus.

Lichtenau – In der Nacht auf Sonntag, 19. Juni, kam es auf der A6 bei Lichtenau (Landkreis Ansbach) zu einem Motorradunfall. Dabei wurde der Biker schwer verletzt. Doch zuvor ereigneten sich einige Straftaten auf der Autobahn, bis – man könnte fast sagen – das Karma zuschlug. Die Verkehrspolizei Ansbach spricht in ihrer Pressemitteilung von „Wild-West-Szenen auf der Autobahn“.

Unfall auf der A6: Biker bedrängt Autofahrer und beleidigt ihn

Das ganze Geschehen spielte sich gegen 23 Uhr am Samstag in der Nacht auf der A6 in Fahrrichtung Heilbronn ab. Auf Höhe der Anschlussstelle Lichtenau wollte ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Roth einen Lkw überholen. Damit wurden beide Spuren auf der Autobahn blockiert. Einem 20-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Ansbach ging der Überholvorgang wohl nicht schnell genug. Er fuhr dicht auf und betätigte mehrmals die Lichthupe. Als der 46-Jährige nach dem Überholen wieder rechts einscherte, zog der Biker an ihm vorbei. Dabei konnte er es sich wohl nicht verkneifen, „wild zu gestikulieren“, schreibt die Polizei. Zu guter Letzt zeigte er dem Autofahrer auch noch den Mittelfinger.

Als die Fahrzeuge den Bereich Lichtenau verließen, erweiterte sich die Autobahn auf drei Spuren. Auf der linken Spur fuhr ein bis dato unbeteiligter 42-Jähriger aus dem Landkreis Ansbach. Dieser zog unvermittelt auf die Mittelspur, wo sich der 46-Jährige mit seinem Auto befand. Er wurde ausgebremst und um einen Unfall zu vermeiden, zog er selbst auf die rechte Spur. Auf dieser befand sich jedoch der 20-jährige Biker. Dieser wurde seitlich touchiert und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Motorrad. Er prallte gegen die Außenleitplanke und stürzte von seinem Bike. Er blieb verletzt auf dem Seitenstreifen liegen, während die Maschine über die Straße schlitterte und gegen die Mittelleitplanke knallte, wo sie liegen blieb.

Unfall auf der A6: Polizei leitet mehrere Strafverfahren ein

Die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgten den 20-jährigen Biker und brachten ihn schwer verletzt in das Klinikum Nürnberg Süd. Die Polizei spricht in ihrer Meldung von nicht-lebensgefährlichen Verletzungen. Den Sachschaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 9000 Euro.

Gegen alle drei Beteiligten wurde jetzt durch die Verkehrspolizei Ansbach diverse strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Beleidigung sowie fahrlässiger Körperverletzung. (tel)