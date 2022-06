Unfall auf der A6: Lkw durchbricht Mittelleitplanke – sechs Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der A6 wurden sechs Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam auch zum Einsatz. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Lkw durchbrach am frühen Montagmorgen die Mittelleitplanke auf der A6. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit anderen Fahrzeugen.

Schnelldorf – In den frühen Morgenstunden kam es bei Schnelldorf (Landkreis Ansbach) auf der A6 zu einem schweren Unfall. Ein Lkw durchbrach die Mittelleitplanke und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Insgesamt wurden sechs Menschen schwer verletzt. Die Autobahn musste über einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

Unfall auf der A6: Lkw durchbricht Leitplanke – Autobahn muss komplett gesperrt werden

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall heute (13. Juni) in den frühen Morgenstunden. Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf Höhe Schnelldorf kam ein Lkw aus zunächst noch ungeklärter Ursache von seiner Spur ab und krachte gegen die Mittelleitplanke. Diese durchbrach er und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte der Laster ein entgegenkommendes Auto. Am Ende knallte der Lkw noch gegen einen entgegenkommenden Brummi. Das gerammte Auto kam ins Schleudern und knallte selbst gegen die Leitplanke.

Am Ende der Chaosfahrt stehen sechs schwer verletzte Menschen zu Buche. Rettungskräfte brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. „Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wir bitten die Fahrer, die Unfallstelle großräumig zu umfahren“, so der Sprecher der Polizei. Die Bergung werde mehrere Stunden dauern. Ermittler müssen jetzt die genaue Unfallursache herausfinden. (tel)

