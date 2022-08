Tragischer Unfall auf A9: Geisterfahrerin knallt frontal in zwei Autos – sie stirbt noch vor Ort

Von: Tanja Kipke

Geisterfahrerin stirbt auf A9: Das Auto der Frau wurde völlig demoliert. © NEWS5 / Fricke

Die Polizei Mittelfranken beschäftigt momentan ein schwerer Unfall auf der A9 Richtung Nürnberg. Drei Autos krachten zusammen, eine Frau verlor dabei ihr Leben.

Lauf an der Pegnitz – Ein tragischer Unfall forderte auf der A9 am Mittwochnachmittag (3. August) ein Leben. Eine 82-jährige Frau war laut Polizei mit ihrem roten Seat auf der falschen Fahrbahnseite Richtung Berlin unterwegs. Die Geisterfahrerin krachte kurz vor der Anschlussstelle Lauf-Hersbruck in zwei Autos, die ebenfalls die Spur befuhren, allerdings in die dafür vorgesehene Richtung (Fahrtrichtung Nürnberg/München).

Geisterfahrerunfall endet auf A9 tödlich: Für Frau kommt jede Hilfe zu spät

„Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 82-jährige Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb“, teilt die Polizei Mittelfranken mit. Die beiden Fahrer der zwei anderen beteiligten Autos (60 und 79 Jahre) wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens vor Ort aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei auch ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

Momentan (Stand: 15.30 Uhr) ist die A9 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Nürnberg für die Dauer der Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnaittach ausgeleitet, heißt es. (tkip)

