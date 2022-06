Schwerer Auffahrunfall auf der A9: LKW rast in Anhänger – der fällt auf jungen Mann

Von: Felix Herz

Schwerer Unfall auf der A9 – Helikopter im Einsatz. © NEWS5 / Merzbach

Es ist ein tragischer Unfallhergang: Ein junger LKW-Fahrer verliert seinen Anhänger, will diesen sichern – doch ein anderer LKW fährt auf ihn auf.

Schnaittach – Am frühen Mittwochmorgen, 8. Juni, befuhr ein 22-jähriger LKW-Fahrer die A9 in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf, in der Nähe von Nürnberg, verlor er aus bisher ungeklärter Ursache seinen LKW-Anhänger, heißt es vonseiten der Polizei.

Auch auf der A3 gab es einen schweren Unfall, bei dem ein LKW in Brand geriet und eine Person starb.

Schwerer Unfall auf der A9 – drei schwerverletzte LKW-Fahrer

Nach etwa 130 Metern bemerkte der junge LKW-Fahrer den Verlust des Anhängers. Er stellte seinen LKW am Seitenstreifen ab und veruschte, die Unfallstelle zu sichern. Ein herannahender zweiter LKW übersah anschließend jedoch den liegengebliebenen Anhänger – es kam zum Zusammenstoß.

Dabei schob es den schweren Anhängerer mehrere Meter nach vorne, bis dieser umkippte – auf den 22-Jährigen, der gerade die Unfallstelle sichern wollte. Dabei wurde er eingequetscht und schwer verletzt.

LKW-Fahrer bei Unfall auf A9 schwer verletzt – Helikopter im Einsatz

Der 44-jährige Fahrer des weißen LKW, der in den Anhänger des 22-jährigen Lastwagenfahrers gekracht war, wurde bei dem Aufprall ebenfalls schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des heftigen Auffahrunfalls befand sich der 60-jährige Beifahrer des weißen LKWs in seiner Schlafkoje – er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr bei einer komplizierten Rettungsaktion aus dem Lastwagen befreit werden. Auch er erlitt schwere Verletzungen. Für die Rettung der verletzten LKW-Fahrer waren vier Notärzte im Einsatz, zwei Helikopter brachten die drei Männer anschließend in Kliniken in Bayern, heißt es auf news5.de.

In dem Anhänger des 22-jährigen LKW-Fahrers waren Motorölflaschen transportiert worden, die durch den Unfall auf die Fahrbahn kippten und ausliefen. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Berlin. „Die Bergung könnte den ganzen Tag dauern, weil die Fahrbahn gründlich gereinigt werden muss“, so ein Sprecher der Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro.

