Tödlicher Unfall in Bayern: Audi-Fahrer überholt unvermittelt – Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Von: Felix Herz

Zeugenaussagen zufolge setzte der Audi-Fahrer unvermittelt zum Überholvorgang an – dann kam es zum Unfall. © NEWS5 / Oßwald

In der Nähe von Fürth hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Bei einem Überholmanöver krachte ein Audi in einen Transporter und Motorradfahrer.

Seukendorf – Auf der Staatsstraße 2409 zwischen Cadolzburg und Seukendorf (Landkreis Fürth) kam es zu einem folgenschweren Unfall. Am Montagabend, 12. September, gegen 17.30 Uhr setzte der Fahrer eines Audi A6 zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zu einem schweren Unfall mit Todesfolge.

Schwerer Unfall in Bayern: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr der Audifahrer am Montagabend zunächst in Richtung Cadolzburg in Mittelfranken. Zeugen berichteten der Polizei nachher, dass er auf Höhe des Gewerbeparks Am Farnbach unvermittelt zu einem riskanten Überholmanöver ansetzte. Dabei krachte er in den Gegenverkehr, zunächst kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW-Transporter, anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls entgegenkommenden Motorrad.

Dabei zog sich der 63-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Der hinzugerufene Notarzt musste ihn vor Ort reanimieren, dann wurde der Mann schnellstmöglich ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort erlag er allerdings in den späteren Abendstunden seinen schweren Verletzungen, heißt es im Polizeibericht.

Am Montagabend kam es in der Nähe von Nürnberg zu einem weiteren schweren Unfall – dabei verlor ein Rollerfahrer sein Leben.

Ermittlungen zum Unfallhergang – Hubschrauber im Einsatz

Der 47-jährige Fahrer des Transporters sowie der 31-jährige Fahrer des Audi wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung. Noch am Abend setzten die Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

Diese unterliegen der Verkehrspolizei Fürth. Bei der Ermittlung zum Unfallhergang und zur Unfallursache werden die Beamten von einem Gutachter unterstützt. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, um Luftaufnahmen von der Örtlichkeit und der Umgebung zu machen. Die Staatsstraße wurde bis 21.30 Uhr gesperrt, der Verkehr von der Feuerwehr umgeleitet. (fhz)

