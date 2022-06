Mann gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei junge Menschen sterben bei Frontalcrash in Bayern

Am Abend des Pfingstmontag forderte ein schwerer Unfall zwei Menschenleben in Bayern. Zwei Autos stießen frontal zusammen.

Dinkelsbühl – Es muss ein schrecklicher Anblick für die Einsatzkräfte gewesen sein: Zwei Autos vollkommen demoliert am Straßenrand. Das Unglück geschah am Abend des Pfingstmontag auf der Staatsstraße 2219. Ein 39-Jähriger war von Unterschwaningen (Landkreis Ansbach) kommend in Richtung Cronheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilt.

Frontalcrash in Bayern: Ersthelfer befreien beide Fahrer aus Autos

Dort krachte er frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 23-Jährigen zusammen. Beide wurden durch den Unfall in ihren Autos eingeklemmt. Ersthelfer befreiten die zwei Fahrer, allerdings sind die Verletzungen laut Polizei so schwer gewesen, dass sie beide noch an der Unfallstelle verstarben. Wieso genau der Mann in den Gegenverkehr geriet, ist bislang noch unklar.

Die Beamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahmen den Unfall vor Ort auf, dafür war die Staatsstraße bis 0.30 Uhr komplett gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Cronheim, Stetten, Unterschwaningen, Oberschwaningen, Wassertrüdingen und Ehingen, zahlreiche Rettungskräfte sowie ein Notfallseelsorger. (tkip)