Unfall-Drama in Bayern: Volvo-Fahrer flieht vor Polizei und kracht in Gegenverkehr – Unbeteiligter tot

Von: Felix Herz

In Mittelfranken hat sich ein schwerer Frontalzusammenstoß ereignet, bei dem ein Mann starb. Dem Unfall vorausgegangen war eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Rothenburg ob der Tauber – Am frühen Donnerstagabend, 27. Juli, ereignete sich ein schlimmer Unfall in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach. Ein Fahrer, der zuvor schon durch ein merkwürdiges Fahrverhalten aufgefallen war, stieß frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Der Fahrer dieses Volvos fuhr in den Gegenverkehr. Eine Person starb. © NEWS5 / Höfig

Tödlicher Frontal-Crash in Mittelfranken nach merkwürdigem Fahrverhalten

Bereits vor dem Unfall war der Volvo-Fahrer durch riskantes und wirres Fahrverhalten aufgefallen. Er sei in Schlangenlinien gefahren, gefährlich dicht auf andere Verkehrsteilnehmer aufgefahren und habe eine rote Ampel ignoriert. Teils habe er ohne erkennbaren Grund die Geschwindigkeit stark verringert, um dann plötzlich wieder zu beschleunigen.

Eine Polizeistreife, der der Volvo-Fahrer aufgefallen war und die ihn per Signal anhalten wollte, ignorierte er. Stattdessen setzte er seine Fahrt fort, dann kam es zum Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 54-jährige Fahrer laut Angaben der Polizei kurz nach einer Unterführung an der Autobahn 7 in den Gegenverkehr und krachte dort in den Ford Transit eines 54-Jährigen. Dieser kam durch den Zusammenstoß ums Leben.

Ford-Fahrer stirbt bei schwerem Unfall – Volvo-Fahrer überlebt schwer verletzt

Bei dem schweren Frontalzusammenstoß waren beide Autofahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden. Noch am Unfallort erlag der 50-jährige Fahrer des Ford Transit seinen schweren Verletzungen. Der 54-jährige Volvo-Fahrer dagegen überlebte und wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem stark deformierten Wrack befreit und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Gründe für sein Fahrverhalten sind bislang unbekannt. Die Polizei ordnete an, ihm Blut abzunehmen. Die Autos wurden sichergestellt. (fhz)

