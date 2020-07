Wespe verursacht fürchterlichen Frontal-Crash - mehrere Verletzte, ein Mann in Lebensgefahr

Großeinsatz mit Rettungshubschraubern

von Franziska Schwarz schließen

Eine Wespe hat in Franken in Bayern einen schrecklichen Unfall verursacht. Nach dem Crash schwebt eines der Opfer in Lebensgefahr. Auch ein Kind wurde verletzt.

Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden - ein Mann lebensbedrohlich .

schwer verletzt worden - ein Mann . Ein VW-Caddy und ein Mazda kollidierten - Ursache war eine Wespe .

und ein kollidierten - Ursache war eine . Die Staatsanwaltschaft beauftragt nun einen Gutachter, der Unfallschaden ist enorm.

Fürth - Wegen eines kleinen Insekts ist es am Samstag in Bayern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann schwebt nach dem Frontal-Crash in Mittelfranken in Lebensgefahr, eine Frau erlitt schwere Verletzungen, zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Ein 39-Jähriger war auf der Stadelner Hauptstraße zwischen Mannhof bei Fürth und Eltersdorf in einem VW Caddy unterwegs. Während der Fahrt setzte sich nach Polizeiangaben eine Wespe auf sein Lenkrad. Der VW-Fahrer versuchte, das Tier zu verscheuchen - dabei kam er von der Fahrspur ab und lenkte in den Gegenverkehr. Sein Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden Mazda.

Frontalzusammenstoß wegen Wespe: Mitfahrer im VW war ein 8 Jahre alter Junge

Bei dem Frontalzusammenstoß verletzten sich sowohl der 39-jährige Fahrer als auch ein 8-jähriger Junge, der ebenfalls im Fahrzeug saß, leicht. Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Weniger glimpflich ging der Crash für die 55-jährige Fahrerin Mazda sowie für ihren 79-jähriger Beifahrer und eine 75-jährige Mitfahrerin aus - sie erlitten schwere Verletzungen.

Schwerer Crash wegen Insekt im Auto: Beifahrer wird in Wrack eingeklemmt und schwebt in Lebensgefahr

Bei der Kollision wurde der 79-Jährige im Wrack des Mazdas eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Feuerwehreinsatzkräfte befreiten ihn, bevor der Rettungsdienst ihn und die 75-jährige Mitinsassin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die 55-jährige Fahrerin des Mazda wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird in die Unfalluntersuchung ein Gutachter eingebunden. Die Schadenshöhe liegt nach erster Schätzung bei etwa 25.000 Euro. (frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Netzwerk.

Diesen Monat gab es in der Region einen weiteren Frontal-Crash - ein Biker kam dabei ums Leben. Ebenfalls in Franken prallte ein Auto gegen einen Lkw. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät - ihr Sohn (7) war mit im Wagen.