Tödlicher Zusammenstoß: Lkw überfährt Fahrradfahrerin – Polizei sucht Zeugen

Von: Tanja Kipke

Tödlicher Unfall in Nürnberg: Ein Lkw überfuhr eine Fahrradfahrerin. © NEWS5 / Oßwald

Ein tödlicher Unfall beschäftigt aktuell die Polizei in Nürnberg. Ein Lkw überfuhr eine Fahrradfahrerin, die Frau verstarb noch vor Ort.

Nürnberg – Das Unglück ereignete sich an der Ostendstraße in Nürnberg-Mögeldorf am Freitagmittag (5. August). Gegen 11.30 Uhr wollte eine Radfahrerin von der Schmausenbuckstraße die Ostendstraße überqueren, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde sie von einem Lkw frontal erfasst, der gerade aus einer dortigen Baustelle ausfuhr.

Tödlicher Unfall in Nürnberg: Lkw trifft Radfahrerin frontal

„Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen“, so die Polizei. Der Fahrer des Lkw habe einen Schock erlitten und wurde seelsorgerisch betreut. Angaben zu Herkunft und Alter der Frau machte die Polizei zunächst nicht.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie werden hierbei auch von einem hinzugezogenen Gutachter unterstützt. Zur Klärung der genauen Unfallursache bitten die Beamten der Verkehrspolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Zeugenaufruf der Polizei:

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09 11) 65 83 15 30 zu melden.

Die Ostenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in stadteinwärtiger Richtung komplett gesperrt. (tkip)

