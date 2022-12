Tödlicher Unfall auf B14: Mann wird in Auto eingeklemmt – drei weitere werden verletzt

Von: Thomas Eldersch

Bei einem Unfall auf der B14 im Nürnberger Land kam ein Mann ums Leben. Drei weitere wurden verletzt. © NEWS5 / Grundmann

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der B14 bei Lauf an der Pegnitz ein schwerer Unfall. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Neunkirchen am Sand – Auf der B14 bei Neunkirchen am Sand (Landkreis Nürnberger Land) ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, 15. Dezember, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei geriet ein Auto in den Gegenverkehr. Bei dem anschließenden Frontalcrash kam ein Mann ums Leben. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße blieb über mehrere Stunden gesperrt.

Unfall auf der B14: Mann stirbt noch am Unfallort

Nach Angaben der Polizei Mittelfranken ereignete sich der Unfall auf der B14 gegen 7 Uhr morgens. Ein 56-Jähriger war mit seinem Nissan von Lauf kommend in Richtung Hersbruck unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 18-Jähriger. Ihnen entgegen kam ein VW Transporter, in dem zwei 28-jährige Männer saßen. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Zwischen der Abzweigung nach Neunkirchen und der Abzweigung Bräunleinsberg geriet der Fahrer des Nissan mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Transporter.“

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge extrem deformiert. Der 56-Jährige wurde dabei in seinem Nissan eingeklemmt. Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem völlig zerstörten Wagen befreien. Er verstarb allerdings noch an der Unfallstelle. Die übrigen drei Männer wurden laut Polizei bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Mit Rettungswagen ging es für sie in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz waren neben der Polizei auch ein Notarzt, Rettungssanitäter, verschieden Feuerwehren aus dem Umkreis sowie ein Rettungshubschrauber.

B14 stundenlang nach schwerem Unfall gesperrt

Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die B14 blieb anschließend für die Unfallaufnahme und die Säuberung über mehrere Stunden gesperrt. Um 12 Uhr waren immer noch alle Fahrstreifen dicht. Der Verkehr musste von der Feuerwehr umgeleitet werden. Zur Unfallaufnahme kamen Polizeibeamte aus Lauf an der Pegnitz. Ein Gutachter, den die Staatsanwaltschaft beauftragte, unterstützte die Ordnungshüter bei der Aufklärung der Unfallursache. (tel)

