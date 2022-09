Massencrash nahe Nürnberg: Zentimeterdicker Hagel setzt ein – dann kracht es mehrfach

Von: Felix Herz

Nahe Nürnberg hat sich ein Massenunfall ereignet. Auslöser war wohl der plötzlich einsetzende starke Hagel. © Friedrich/vifogra/dpa

Im Nürnberger Land hat es nach einsetzendem Hagel mehrere Unfälle gegeben. Eine Person musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Schnaittach – Am frühen Samstagabend, 17. September, ging plötzlich ein starker Hagel über dem Nürnberger Land nieder. Er war wohl Auslöser für einen Massenunfall auf der Autobahn 9. Insgesamt 13 Fahrzeuge verunfallten dabei, verteilt auf zwei Karambolagen. Mehrere Personen wurden verletzt – mindestens eine schwer.

Massencrash nahe Nürnberg: Hagel setzt ein – dann kracht es mehrfach

Die derzeitige Informationslage ist noch etwas unklar. Einem Bericht von news5.de zufolge ereigneten sich auf der A9 in der Nähe von Schnaittach und Hormersdorf, Landkreis Nürnberger Land, zwei Unfälle, einer in jeder Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung Nürnberg seien neun Autos zusammengestoßen, in der Gegenrichtung vier. Als Grund für die Massenunfälle gibt news5.de den Hagelschauer an, der plötzlich niederging – mit zentimetergroßen Hagelkörnern.

Zentimeterdicker Hagel ging am Samstagabend, 17. September, über dem Nürnberger Land nieder. © NEWS5 / Augenzeugenmaterial

Die dpa schreibt unterdessen auf Basis von ersten Polizei-Informationen, dass es einen Unfall mit sieben Fahrzeugen gegeben habe, in Fahrtrichtung Nürnberg. Dieser Crash stehe auch im Zusammenhang mit dem Hagel. Auch auf der Gegenfahrbahn habe es gekracht – dieser Unfall stehe aber nicht im Zusammenhang mit dem Hagel, so die dpa mit Verweis auf einen Sprecher der Polizei.

Unfälle auf der A9: Mehrere Verletzte – eine Person mit Hubschrauber abtransportiert

Die dpa schreibt von mindestens zwei Verletzten, weist aber darauf hin, dass sich diese Zahl noch erhöhen könnte. News5.de berichtet unterdessen von einer schwerverletzten Person, die mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Die genaue Zahl der Verletzten sei bisher unklar.

Wegen des Massenunfalls kommt es aktuell zu schweren Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A9. (fhz)

