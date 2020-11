Tödlicher Unfall in Nürnberg: Fußgängerin will Straße überqueren - und wird von LKW erfasst

Als eine Seniorin die Welserstraße in Nürnberg überqueren wollte, wurde sie von einem Sattelzug erfasst.

Notarzt übernahm Reanimation

von Franziska Konrad schließen

Als sie eine Straße überqueren wollte, wurde eine Frau im Nürnberger Stadtteil Schoppershof von einen Sattelzug erfasst. Im Krankenhaus erlag sie wenig später ihren Verletzungen.

Nürnberg - Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Nürnberg: Im Stadtteil Schoppershof wurde eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst - und tödlich verletzt.

Unfall in Nürnberg: Seniorin will Straße überqueren - und wird von LKW erfasst

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der Welserstraße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Äußeren Bayreuther Straße erfasste er laut Polizei die Fußgängerin. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wollte die Seniorin gerade die Straße überqueren.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen. Ein Notarzt übernahm die Reanimation der Frau, die vom Rettungsdienst sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb sie wenig später an ihren Verletzungen.

Nürnberg: Frau stirbt nach Unfall an ihren Verletzungen

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg übernahmen die Unfallaufnahme. Der Sattelzug wurde von ihnen sicher gestellt. Auch einen Sachverständigen zogen die Beamten hinzu. Er soll die Ermittlungen mit einem Gutachten unterstützen. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen, da für die Unfallaufnahme ein Teil der Straße gesperrt werden musste.

Nach tödlichem Unfall: Nürnberger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

