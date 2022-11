Drei Personen verletzt: Polizei fährt in Nürnberg über Rot – und prallt in Auto

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Unfall im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau: Polizeiauto fährt über Rot und kollidiert mit einem anderen Wagen. (Symbolbild) © Imago images / Ralph Peters

Eine Einsatzfahrt der Polizei Nürnberg endet mit einem Unfall. Die Beamten fuhren über Rot und krachten dann in ein Auto. Nun ermittelt die Verkehrspolizei.

Nürnberg – Am Montag, dem 21. November 2022, wurde die Nürnberger Polizei zum Verursacher eines Verkehrsunfalls. Die Beamtinnen und Beamte fuhren über Rot, als ihre Einsatzfahrt durch eine Kollision mit einem anderen Wagen gestoppt wurde. Auf der Kreuzung zur Jägerstraße konnten die Polizistinnen und Polizisten nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenprall, infolgedessen drei Menschen leicht verletzt wurden. Nun ermittel die Verkehrspolizei.

Polizei Nürnberg verursacht Unfall: Beamte müssen in Klinik gebracht werden

Nach Berichten des Polizeipräsidiums Mittelfranken ereignete sich der Unfall mit polizeilicher Beteiligung im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau. Die polizeilichen Einsatzkräfte fuhren gegen 13 Uhr stadteinwärts, der Weißenburger Straße entlang. Begleitet von Blaulicht und Martinshorn musste ihre Fahrt wenig später jedoch bereits unterbrochen werden.

Die 24-jährige Fahrerin des Streifenwagens konnte nicht mehr ausweichen und so kam es laut Polizeibericht an der Kreuzung zur Jägerstraße zu einer Kollision mit einer 23-jährigen Autofahrerin eines Opel Corsas. Sie fuhr gerade in Richtung Faberpark, als es zum Unfall kam.

Die 23-Jährige sowie die drei Bediensteten im Unfall-verursachenden Einsatzwagen der Polizei verletzten sich leicht. Die Polizistinnen und Polizisten wurden anschließend in eine Klinik gebracht. Zufolge der mittelfränkischen Polizei soll bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Die Aufarbeitung des Vorfalls liegt nun in den Händen der Verkehrspolizei Nürnberg.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.