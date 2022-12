Lkw will abbiegen und erfasst Radfahrerin: Frau stirbt noch an Unfallstelle

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Lkw erfasste die Radfahrerin offenbar beim Abbiegen. © vifogra / Haubner

Ein schwerer Unfall forderte am Donnerstagnachmittag in Nürnberg ein Leben. Ein Lkw-Fahrer wollte in eine Grundstückeinfahrt abbiegen und erfasste dabei eine Radfahrerin.

Nürnberg – Für eine Radfahrerin kam im Nürnberger Stadtteil St. Peters jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, kam es am Donnerstagnachmittag (8. Dezember) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Regensburgerstraße.

Tödlicher Verkehrsunfall in Nürnberg: Frau stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Eine Frau war gegen 14.40 Uhr auf dem Radweg der Regensburger Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw wollte kurz hinter der Kreuzung zur Hainstraße in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. „Hierbei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß“, teilt die Polizei mit.

Die Radfahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Jede Hilfe kam zu spät. Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt den Verkehrsunfall zur Stunde vor Ort auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Gutachter angeordnet.

Nach tödlichem Unfall: Regensburger Straße noch gesperrt

Die Regensburger Straße ist in dem Abschnitt derzeit (Stand: 16.45 Uhr) für den Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt. Zum Alter und Herkunft der Frau machte die Polizei bislang keinerlei Angaben. (tkip)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.