„Wissen nicht mehr, wie wir den Leuten Herr werden sollen“: Gaffer bringen Polizei nach Unfall zum Verzweifeln

Von: Felix Herz

Teilen

Schamlos filmten zahlreiche Gaffer von der Gegenfahrbahn aus das Unfallgeschehen – die Rettungskräfte sind verzweifelt. © vifogra / Haubner / Merkur-Collage

In Bayern ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Fahrer viel Glück hatte, nicht lebensgefährlich verletzt worden zu sein. Ein großes Problem dabei: Die Gaffer.

Schwabach – Am Donnerstagnachmittag, 13. Oktober, ereignete sich ein schwerer Unfall in der Nähe von Schwabach bei Nürnberg. Auf der A6 Höhe Anschlussstelle Roth stockte der Verkehr, ein gewöhnliches Bild für etwa 15 Uhr. Immer wieder müssen die Verkehrsteilnehmer abbremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Doch dann kommt es zum Unfall.

Schwerer Unfall in Bayern: Lastwagenfahrer mit Schutzengeln

Zwei Lastwagenfahrer müssen verkehrsbedingt abrupt abbremsen, einem dritten gelingt dies jedoch nicht mehr. Er fährt seinem Vordermann hinten drauf und schiebt diesen wiederum auf dessen Vordermann. Die Wucht des Aufpralls ist dabei so groß, dass der hintere Lastwagen bis über die erste Achse der vorderen hinaufschiebt.

Nach einem schweren Unfall bei Schwabach kann ein Unfallopfer von Glück reden, nicht lebensgefährlich verletzt worden zu sein. © vifogra / Haubner

Der 22-jährige Fahrer des auffahrenden Lkw wird dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Und dabei hat er noch enormes Glück. Laut Stefan Pfeifer, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Feucht, wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des mittleren Lastwagens wurde leicht verletzt, der des vordersten kommt mit einem Schrecken davon.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Rettungskräfte im Einsatz: Gaffer filmen schamlos das Geschehen

Während sich die Rettungskräfte noch im Einsatz befinden und auch die Bergungsarbeiten eingeleitet werden, kommt es auf der Gegenfahrbahn Richtung Heilbronn zu stockendem Verkehr. Der Grund: Gaffer. Sie verfolgen das Geschehen mit größtem Interesse, viele haben ihre Handys am Steuer und filmen das Ganze. Sie würden nur darauf warten, dass dort nun auch ein Unfall geschehe, kommentiert Pfeifer resigniert.

„Sie sehen diesbezüglich einen ziemlich verzweifelten Polizeibeamten vor sich stehen, weil dieses Thema bewegt uns immer wieder und wir wissen wirklich langsam nicht mehr, wie wir den Leuten Herr werden sollen“, erklärt Pfeifer.

Im Anschluss an den Unfall nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Ein Lastwagen hatte eine Flugzeugturbine geladen, ob sie ordnungsgemäß gesichert war und eine Rolle bei dem Unfall spielte, wird überprüft. Sie ist zumindest für den hohen Sachschaden im Wert von 1,5 Millionen Euro verantwortlich. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht an. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.