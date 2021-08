Sensationeller Durchbruch in Erlangen: Ärzte schenken 20-Jähriger ein normales Leben - und entwickeln neue Therapieform

„Ich kann endlich wieder richtig atmen“

Nach etlichen Jahren voller Einschränkungen und Qualen konnte nun einer Patientin mit Autoimmunerkrankung in der Uniklinik Erlangen geholfen werden.

Erlangen - Nicht mit anderen Jugendlichen rausgehen zu können, an schlimmen Tagen bis zu 20 Tabletten schlucken zu müssen, Haarausfall und eine Niereninsuffizienz zu bekommen. Das klingt für viele wie ein absoluter Albtraum - für die junge Thu-Thao V. war das in den letzten Jahren Realität. Die heute 20-Jährige leidet an der lebensbedrohlichen Autoimmunkrankheit „systemischer Lupus erythematodes“, kurz SLE. Nun konnten Ärzte des Uniklinikums Erlangen* der jungen Frau mittels Zelltherapie helfen.

Bereits mit 16 Jahren fingen die Symptome bei Thu-Thao an. Zunächst waren es nur Gelenkschmerzen und ein Ausschlag, aber kein Mediziner konnte ihr helfen. Nach etlichen medizinischen Untersuchungen dann der Lichtblick in Erlangen: An der Uniklinik fand man heraus, dass die junge Frau an SLE leidet. Zunächst versuchten die Ärzte die Symptome mit verschiedenen immununterdrückenden Therapien zu lindern. Doch keine der Therapien schlug befriedigend an, aufgeben kam für die Mediziner aber nicht in Frage.

Therapie gegen Autoimmunerkrankung: Medizinischer Durchbruch gelungen

Dann die rettende Idee: Der 20-Jährigen wurde im März 2021 ein Präparat mit CAR-T-Zellen verabreicht. „‘CAR‘ steht für den ‚chimären Antigenrezeptor‘ und bezeichnet einen künstlichen Rezeptor“, erläutert Prof. Dr. Andreas Mackensen, Direktor der Medizinischen Hämatologie und Internistische Onkologie an der Uniklinik Erlangen. Der erfahrene Arzt weiter: „Immunzellen, also T-Zellen der Patientin wurden im Labor mithilfe eines gentechnischen Verfahrens mit dem CAR ausgestattet. Dieser erkennt spezielle Antigene auf der Oberfläche der Zielzellen und zerstört diese.“

Die Therapie mit CAR-T-Zellen wird laut dem Mediziner bereits sehr erfolgreich in der Behandlung von Leukämie und Lymphdrüsenkrebs eingesetzt. Bei Thu-Thao V. können die Zellen diejenigen Immunzellen zerstören, die Antikörper gegen körpereigene Zellen bilden. „Wir waren sehr überrascht, wie schnell sich ihr Zustand unmittelbar nach der Zellinfusion besserte“, berichtet Prof. Dr. Dimitrios Mougiakakos, Oberarzt der Medizin 5. „Die CAR-T-Zellen haben ihre Aufgabe ausgezeichnet erledigt und haben die krankheitsvermittelnden B-Zellen rasch zerstört.“

SLE-Patientin nach Autoimmun-Thearpie an der Uni Erlangen: „Kann endlich wieder richtig atmen“

Zusammen mit den Antikörpern gegen die eigenen Zellen seien laut dem behandelnden Arzt auch die Krankheitssymptome der Patientin verschwunden. Seit der Verabreichung konnte Thu-Thao V. alle immununterdrückenden Medikamente absetzen und ist nun seit knapp sechs Monaten schon komplett beschwerdefrei. „Ich kann endlich wieder richtig atmen und durchschlafen, außerdem habe ich keine Wassereinlagerungen mehr und die Rötungen im Gesicht sind verschwunden. Auch meine Haare wachsen schon deutlich dichter“, erklärt die 20-Jährige erleichtert: „Ich kann sogar wieder normal Sport machen.“

Laut den Ärzten ist das ein „Meilenstein in der Therapie von Autoimmunerkrankungen". Nach der äußerst erfolgreichen Therapie bei Thu-Thao V. planen die Wissenschaftler nun eine klinische Studie mit CAR-T-Zellen. Erst kürzlich war der Uniklinik Erlangen ein anderer medizinischer Durchbruch in Zusammenhang mit Long-Covid gelungen.