„Er war halt urlaubsreif“: Husky fährt in Nürnberg mit U2 zum Flughafen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Husky wurde von einer Beamtin in Empfang genommen. © Polizei Mittelfranken

Ein Hund fuhr in Nürnberg mit der U2 bis zum Flughafen, dort nahm eine Polizistin das Tier in Empfang. Über den Einsatz berichtet die Polizei auf Facebook.

Nürnberg – Da staunten die Passagiere der U2 in Nürnberg wahrscheinlich nicht schlecht, denn in der U-Bahn zum Flughafen gab es einen besonderen Passagier. „Völlig selbstständig stieg der Husky laut Mitteilung an unsere Einsatzzentrale im Bereich Nürnberg-Röthenbach um 09:30 Uhr in die U-Bahn U2 und fuhr damit bis zur Haltestelle Flughafen“, heißt es in einem Facebook-Post der Polizei Mittelfranken vom 22. Februar.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Husky fährt in Nürnberg mit der U-Bahn zum Flughafen - Auslöser für „Reisefieber“ unbekannt

Eine Polizistin nahm ihn dort in Empfang, das Tier wurde zur Dienststelle gebracht. Hund und Herrchen konnten von den Beamten schnell wiedervereint werden. „Was das Reisefieber beim Husky ausgelöst hat, bleibt ein Rätsel“, schreiben die Beamten zu einem Foto des Tieres mit der Beamtin weiter.

Mit 34 Jahren hat Matthias Reumann viel erlebt. Der Nürnberger war Bürokaufmann, Brandinspektor und jetzt Deutschlands jüngster Leiter einer Flughafenfeuerwehr.

Hund fährt mit U2 zum Flughafen - „Er war halt urlaubsreif“

Für den Facebook-Post gab es bereits über 5000 Likes. „Der Hund war müde von der deutschen Bürokratie und er musste dringend zum Flughafen, um für eine Woche auf die Malediven zu fliegen und sich dort ein wenig auszuruhen“, scherzt jemand. „Er war halt urlaubsreif“, meint eine weitere Person. „Mal eine schöne Abwechslung zum stressigen und auch mitunter gefährlichen Arbeitsalltag der Polizei“, schreibt jemand und eine weitere Frau meint: „Ihr seid die Besten. Danke für euren unermüdlichen Einsatz in jeder Lebenslage. Schön, dass es euch gibt!“ (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.