„Erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“: Nürnberg verbietet Proteste von Klimaklebern

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Nürnberg geht gegen Klimakleber vor. Bis Ende Juli verbietet die Stadt unangemeldete Klimaproteste und das Festkleben der Aktivisten.

Nürnberg – Klimakleber stören mit ihren Protesten und Straßenblockaden immer wieder gezielt den Straßenverkehr und ernten damit den Unmut der Bevölkerung. Jetzt zieht die Stadt Nürnberg Konsequenzen und verbietet die Klimaproteste der „letzten Generation“, wenn sie nicht alle Auflagen erfüllen. Aktivisten der „letzten Generation“ klebten sich laut Angaben der Stadt Nürnberg seit dem 9. Juli siebenmal ohne Versammlungsanmeldung auf den Straßen in der Innenstadt fest und blockierten damit den Straßenverkehr.

Nürnberg geht gegen die Proteste der Klimakleber vor (Symbolbild). © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Kein Kleben im Juli: Nürnberg verbietet unangemeldete Klimaproteste

Eine Versammlung unter freiem Himmel, wie es die Proteste der „Letzten Generation“ sind, muss nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 des Bayerischen Versammlungsgesetzes spätestens 48 Stunden bevor sie stattfindet, offiziell angemeldet beziehungsweise angezeigt werden. In einer offiziellen Erklärung hebt die Stadt Nürnberg hervor, dass die vorsätzliche Nichtanzeige von Versammlungen damit „nicht nur einen vorsätzlichen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften“ darstellt, sondern auch „eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

In Abstimmung mit der Polizei ordnete die Stadt Nürnberg nun an, dass keine Fahrbahnen mehr bei Protesten der „letzten Generation“ und ähnlichen Klimaprotesten benutzt werden dürfen. Weiterhin verbietet sie auch, dass sich teilnehmende Personen ankleben, festketten, festbinden oder niederlassen dürfen. Diese Verfügung gilt allerdings nur vom 14. bis 31. Juli und auch nur für Versammlungen, die nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß angemeldet wurden. Am Morgen des 14. Julis löste ein Protest der „Letzten Generation“ in Nürnberg einen Stau aus, der in einem Autounfall resultierte.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.