Keine einzige U-Bahn fährt mehr: Warnstreik bringt ÖPNV in Nürnberg am Freitag komplett zum Erliegen

Von: Katharina Brumbauer

Um im Tarif-Konflikt Druck zu machen, treten die Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs in den Streik. In den großen bayerischen Städten steht der ÖPNV am Freitag still, in Nürnberg fährt gar kein Fahrzeug mehr.

Nürnberg - Es geht ihnen um eine bessere Bezahlung und um einen Fortschritt in der Verkehrswende. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeitenden des öffentlichen Nahverkehrs zu Warnstreiks aufgerufen. Der ÖPNV wird in den großen bayerischen Städten am Freitag, 3. März, in weiten Teilen still stehen. In München streiken die ÖPNV-Mitarbeiter zusätzlich am Donnerstag, 2. März. Und die Nürnberger Verkehrsgesellschaft hat angekündigt, am Freitag den Betrieb komplett einzustellen.

Alle ÖPNV-Linien stehen still – nur die Deutsche Bahn fährt noch

„Da wir für Freitag kein ausreichendes und zuverlässiges Angebot mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen anbieten können, haben wir uns entschieden, dass alle Fahrzeuge stehen bleiben“, teilt die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) am Mittwoch mit. Von Betriebsbeginn bis Betriebsende am Samstagmorgen gegen 4 Uhr stehen in Nürnberg also alle ÖPNV-Linien still.

Vom Warnstreik betroffen sind auch die U-Bahn-Linie U1 auf Fürther Stadtgebiet sowie alle Buslinien, die von Nürnberg aus nach Fürth, Erlangen oder in weitere Nachbarorte führen. Auch Pendler sind also entweder auf Züge der Deutschen Bahn - die tangiert der Arbeitskampf nicht - oder das Auto angewiesen, wenn sie am Freitagmorgen in die Frankenmetropole zur Arbeit möchten.

Warnstreiks in und um Nürnberg: Massive Einschränkungen im ÖPNV auch in Erlangen und Fürth

Auch das VAG-KundenCenter am Nürnberger Hauptbahnhof bleibt am 3. März geschlossen. Das Kundentelefon wird ebenfalls nicht besetzt. In und um die Frankenmetropole bekommen die Fahrgäste die Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr besonders zu spüren. In Erlangen soll mithilfe privater Verkehrsunternehmen ein reduzierter Betrieb aufrecht erhalten werden. Die Stadtwerke Erlangen haben entsprechende Notfallfahrpläne veröffentlicht.

Alle städtischen Linien werden zwischen 4 Uhr Freitagmorgen und 1 Uhr Samstagnacht im Stundentakt bedient. „Die Klinik-Linie 299, die Rufbusse und die NightLiner im Stadtgebiet verkehren normal. Soweit möglich, werden einzelne Schulfahrten bedient“, erklären die Stadtwerke auf ihrer Hompage. Informationen über die Verbindungen erhalten Fahrgäste an den elektronischen Fahrplantafeln am Hugenottenplatz oder in der Verbindungsauskunft des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN).

Warnstreik im ÖPNV: Am Freitag fährt in Nürnberg keine U-Bahn und auch alle Busse und Straßenbahnen bleiben stehen © Daniel Karmann/dpa

In Fürth wird es ebenfalls massive Einschränkungen im ÖPNV geben. Die Stadtbusse verkehren voraussichtlich nur im 30-Minuten-Takt. Auch Schulbusse fahren eingeschränkt. Wie der Betreiber des Fürther öffentlichen Nahverkehrs, die infra, auf seiner Internetseite mitteilt, bemühe man sich aber um Verstärkerfahrten. Die Verbindungen in Fürth für den 3. März scheinen nicht in der Verbindungsauskunft des VGN auf.

Für einen Fortschritt bei der Verkehrswende: auch Fridays For Future ruft zum Arbeitskampf im Nahverkehr auf

Auch in Regensburg, Ingolstadt, Bayreuth, Augsburg, Bamberg und Landshut sind die im Nahverkehr Beschäftigten für kommenden Freitag zum Streik aufgerufen. Und auch die Die Gewerkschaft Verdi sieht auf Seiten der Politik massive Defizite in der Finanzierung des ÖPNV, die behoben werden müssten, um die Verkehrswende noch zu meistern. Besonders frustriert sind die Mitarbeiter in München. Diese bekommen laut Verdi weniger Geld als der Flächentarifvertrag für den ÖPNV sonst vorgibt. Deswegen soll in der Landeshauptstadt auch schon am Donnerstag, 2. Dezember, zu erheblichen Behinderungen bei U-Bahn, Bus und Tram kommen.

Zum Arbeitskampf der ÖPNV-ler hatten nicht nur Verdi, sondern auch die Klima-Aktivisten von Fridays For Future aufgerufen. Die Organisation ruft für den 3. März ebenfalls zu einem weltweiten Klimastreik auf. „Der ÖPNV ist das Rückgrat klimaneutraler Mobilität“, betonte die Pressesprecherin von Fridays for Future München, Jana Häfner. Kürzlich hatte Fridays For Future-Aktivistin Luisa Neubauer noch Bundesverkehrsminister Volker Wissing kritisiert, weil dieser offensiv für den zügigen Aus- und Neubau von Autobahnen wirbt.

ÖPNV in Nürnberg steht still: mit dem Rad weiter ganz flexibel unterwegs

Mit Bus, U-Bahn und Straßenbahn kommt man in Nürnberg am Freitag also nicht weiter. Und auch sonst stellt die VAG am 3. März zahlreiche Dienste ein. Allerdings: Der Fahrradverleih-Service der Nürnberger Verkehrsgesesellschaft, das „VAG-Rad“ steht den Kunden aber zur Verfügung. So sind die Fahrgäste während des Streiks auf zwei Rädern „ganz flexibel unterwegs“, teilt die VAG mit.

