„Bezahlen seit Jahren mit unserer Gesundheit“: Krankenschwester wird nach Streik-Aufruf deutlich

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. Mitarbeiter an mittelfränkischen Kliniken wollen die Arbeit niederlegen (Archivbild). © IMAGO / Jacob Schröter

Verdi hat für diese Woche erneut zu Streiks aufgerufen. Mitarbeiter in Kliniken wollen ihre Arbeit niederlegen. „Wir bezahlen seit Jahren mit unserer Gesundheit“, sagt eine Krankenschwester.

Nürnberg - Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst auch in Mittelfranken Beschäftigte im Gesundheitswesen zu Warnstreiks aufgerufen.

Verdi ruft zu Warnstreiks auf: Klinikmitarbeiter in Franken wollen Arbeit niederlegen

Beschäftigte - unter anderem des Klinikums Nürnberg, des Klinikums Fürth und verschiedener Standorte der Bezirkskliniken Mittelfranken - wollen am Dienstag und Mittwoch (14. und 15. März) ihre Arbeit niederlegen. Das teilte die Gewerkschaft am Sonntagabend mit.

Angesichts der hohen Inflation fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Lohn. Für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes soll es aber mindestens 500 Euro mehr geben.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Es werde „aufgrund des Warnstreiks leider zu erheblichen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung“ kommen, teilte beispielsweise das Klinikum Nürnberg mit: „Operationen müssen abgesagt werden, darunter sind auch Tumor-Operationen.“ Absolut nicht aufschiebbare Operationen fänden statt. Der Warnstreik beginne am Dienstag früh und ende nach der Nachtschicht am Donnerstagmorgen.

„Enorme Streikbereitschaft“: Verdi ruft zu Warnstreiks auf - „Bezahlen seit Jahren mit unserer Gesundheit“

Ein Ende Februar in der zweiten Tarifverhandlungsrunde vorgelegtes Angebot von Bund und Kommunen bedeute deutliche Kaufkraftverluste, kritisierte Verdi. Die Krankenschwester und Sprecherin der Betriebsgruppe am Klinikum Nürnberg, Anja Schmailzl, sagte: „Wir bezahlen seit Jahren für die verfehlte Gesundheitspolitik mit unserer körperlichen und seelischen Gesundheit.“ Es gebe eine „enorme Streikbereitschaft“.

Viel Arbeit und wenig Personal. Eine Pflegefachkraft aus Mittelfranken berichtete erst kürzlich im Merkur.de-Interview aus ihrem Alltag. Die Lage sei nicht nur angespannt, „es brennt lichterloh.“

12 Dinge, ohne die Nürnberg nicht Nürnberg wäre Fotostrecke ansehen

Zuletzt wurde im ÖPNV gestreikt. In Nürnberg fuhr deshalb keine einzige U-Bahn. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.