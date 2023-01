Zwei bayerische Städte im Hässlichkeits-Quartett: „Deutschlands schönste Schandflecken“

Von: Felix Herz

Teilen

Zwei Städte aus Bayern sind Teil des „Die hässlichsten Städte Deutschlands“-Quartetts vom Riva Verlag: Hof und Fürth. (Symbolbild) © imagebroker / Val Thoermer / IMAGO

Das Spiel solle man mit Humor nehmen: Zwei Städte aus Bayern sind Teil des „Die hässlichsten Städte Deutschlands“-Quartetts vom Riva Verlag.

München – Wenn Städte aus Bayern in Rankings, Listen oder Spielen vorkommen, ist das fast immer von positiver Natur. Zum Beispiel liegen dem Kommunal-Magazin zufolge 23 der 30 lebenswertesten Städte Deutschlands in Bayern, auch ein Großteil der familienfreundlichsten Kleinstädte liegen in Bayern – mit einem Sieger aus Oberbayern. Nun tauchen aber zwei Städte aus Bayern in einer Aufzählung auf, die nicht gerade mit Ruhm behaftet ist – sie sind Teil des „Die hässlichsten Städte Deutschlands“-Quartetts vom Riva Verlag.

„Fröhliches Gesellschaftsspiel“: Deutschlands hässlichste Städte als Quartett – Bayern dabei

Das Quartett beinhaltet einige Städte aus Deutschland, die anhand der Kategorien Umland, Luftverschmutzung, Anteil Grünflächen, besondere Attraktion und Bedeutungslosigkeit sortiert und gesammelt werden. Gespielt wird nach den üblichen Quartett-Regeln. In der Beschreibung des Produkts heißt es zum Beispiel bei Amazon: „Wer schafft es, alle vier Karten der Serien ‚Ruhrpottcharme‘ und ‚Wo liegt das denn?‘ zu sammeln?“

Gewonnen habe, wer die meisten „Daumen-runter“ gesammelt hat. Diese werden auf den Karten für die jeweiligen Kategorien verteilt. Insgesamt 25 Daumen-runter kann eine Karte daher haben. Laut infranken.de befindet sich eine bayerische Stadt im Mittelfeld des Sets – Hof, im Nordosten des Freistaats gelegen, hat insgesamt 14 Daumen-runter. In der Kategorie „Bedeutungslosigkeit“ sind es sogar vier von fünf möglichen Daumen-runter. Die zweite bayerische Stadt in dem Quartett ist Fürth in Mittelfranken.

„Erniedrigend“: Teils ernste Kritik am Spiel vom Riva Verlag

„Deutschlands schönste Schandflecken in einem fröhlichen Gesellschaftsspiel“ – heißt es auch in der Produktbeschreibung. Doch nicht alle Nutzer können dem etwas abgewinnen. In den Reviews des Spiels bei Amazon schreibt zum Beispiel ein Nutzer, dass die „Angaben im Kartenspiel völlig realitätsfremd und erniedrigend für die angegebenen Städte“ seien.

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Andere loben den Witz des Spiels, es sei ein spaßiges Quartett für Jung und Alt, schreibt ein weiterer User. Gegenüber infranken.de betont die Verlagssprecherin von Riva, dass es sich bei dem Spiel um einen Humorartikel handle, es sei ein lustig zu verstehendes Spaßprodukt. Ob dies auch die Einwohner von Fürth und Hof so sehen? Letztlich wird für sie jedoch entscheidend bleiben, ob sie gut und gerne in ihren Städten leben. (fhz)

Laut Statista-Umfrage: Das sind die fünf hässlichsten Städte Deutschlands

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.